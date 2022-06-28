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    İkinci elde 'ikiz araç' dolandırıcılığı

    Yaz dönemiyle birlikte vakaların artış göstermeye başladığı ikinci el otomobil dolandırıcılığında iki araç yöntemi uygulanıyor.
    • Haber Merkezi
    • 28.06.2022 - 09:02
    • Güncelleme : 28.06.2022 - 09:50
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    İkinci elde 'ikiz araç' dolandırıcılığı

    Yaz döneminin gelmesiyle birlikte hareketlenme sürecine giren ikinci el otomobil pazarında, yeni dolandırıcılık yöntemleri türedi.

    ''İkiz araç'' hilesi olarak tanımlanan yeni yöntemle birlikte dolandırıcılar, orijinal ve sağlıklı bir araç fiyatına, pert ve değeri çok daha düşük bir aracı müşteriye satıyor.

    İkiz araçlar kullanılıyor

    Özellikle satış sirkülasyonu çok yüksek ve operasyonel filo kiralamadan dönen araçlarda başvurulan dolandırıcılıkta; aynı renk, aynı marka ve modelde iki farklı ikiz araç kullanılıyor.

    Ekspertizden satışa kadar orijinal durumdaki araç alıcıya ve ekspertize gösterilirken, noter satış devir işlemlerinden hemen önce pert durumdaki araçla değiştiriliyor.

    otomobil

    Evraklara dikkat edilmeli

    Yakın zamanda İstanbul’daki bir şubede ikiz araç dolandırıcılığı sebebiyle mağdur olan bir tüketiciyle karşı karşıya kaldıklarını ifade eden sektör temsilcilerinden Pilot Garage Genel Koordinatörü Cihan Emre; ruhsat, plaka ve şasi numaralarına dikkat edilmesi gerektiğini, ayrıca otomobilin içinde ve dışındaki ayrıntılara da detaylıca bakılmasını alıcılara öneriyor.

    Karşılaştıkları süreçle ilgili açıklamalarda bulunan Emre; '''Aracı yıkatıp size teslim edeyim, araçta eşyalarımı unuttum.' gibi durumlarda noter satışından hemen önce aynı renk, aynı marka ve modeldeki, ekspertizi yapılmış, iyi durumda olduğuna kanaat getirilmiş orijinal araç, pert durumdaki araçla sahte plaka aracılığıyla değiştirilebiliyor ya da filo kiralamadan çıkmış peş peşe sıralı plakaya sahip araçlar bir anlık dalgınlıkla satın alınabiliyor." diye konuştu.

    İkinci elde ikiz araç dolandırıcılığı #2

    Cihat Emre; ''Vatandaş farkında olmadan iyi durumdaki araca, kötü durumdaki aracın parçaları takılabiliyor ya da parçaları sökülüp öyle teslim edilebiliyor.

    Tüm bu dolandırıcılık yöntemlerine karşı ne olursa olsun TSE belgeli kurumsal bir ekspertiz noktasında detaylı kontrol yaptırıp işlem belgesinin alınmasını tüm tüketicilere tavsiye ediyoruz. Zira ekspertiz sonrası alınan belge ve fotoğraflar, hukuki delil niteliği taşıyor.'' şeklinde konuştu.


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