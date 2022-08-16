İkinci eldeki yönetmelik, sıfır araç ilanlarını yüzde 30 artırdı

10 Ağustos tarihinden 13 Ağustos tarihine kadar olan sürede ilana konulan 2022 model araç sayısı ortalama yüzde 30 arttı.

Otomobil alım satımında fahiş fiyatların önüne geçilmesi için yeni bir düzenlemeye gidildi.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamasında "İlk tescilden sonra şirketler, galeriler, rentacarlar 6 ay ve 6 bin kilometreyi geçmeden aldıkları sıfır araçları satamayacak." diyerek fırsatçılara sinyalde bulunmuştu.

Galericiler sıfır araçları satışa çıkardı

Söz konusu açıklamanın ardından galeriler, ellerindeki sıfır kilometre araçları apar topar satışa çıkarmaya başladı.

Bakan Muş’un açıklama yaptığı 10 Ağustos tarihinden 13 Ağustos tarihine kadar olan sürede ilana konulan 2022 model araç sayısı ortalama yüzde 30 arttı.





Ortalama 7 bin adet olan ilandaki sıfır kilometre araç sayısı söz konusu 3 gün içerisinde 10 bin adedin üzerine çıktı. Satışa konulan sıfır araçların yüzde 80'nin C ve D segmentindeki araçlar olması dikkatleri çekti.

10 Ağustos Çarşamba gününden itibaren ilana koyulan 2022 model araçları genellikle galeriler satışa çıkardı.

Galerilerin ellerindeki sıfır kilometre araçlardan bir an evvel kurtulmak istemesi, düzenlemenin detaylarının henüz netleşmemesinden kaynaklandı.

Galerilerin satışa koyduğu 'sıfır kilometre' ikinci el araç fiyatlarında henüz keskin bir düşüş yaşanmış değil ancak uzmanlar 6 ay ve 6 bin kilometre sınırlamasının yürürlüğe girmesinin ardından fiyatlarda bir miktar daha düşüş olabileceğini belirtiyor.