İkinci koronavirüs dalgasının Avrupa'ya faturası 300 bin adet otomobil olacak

Yeni yapılan bir araştırmaya göre, Avrupa'daki karantina uygulamalarının uzaması ve kapsamının genişlemesi, kıtada 300 bin adet daha az otomobil satılmasına neden olacak.

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle yılın ilk aylarında Avrupa otomobil pazarı ciddi şekilde zarar görmüştü.

Birçok üretici fabrikaları kapatıp satışları durdururken, daha sonra normalleşme ile birlikte yeniden hareketlenmeler yaşanmıştı.

Son haftalarda Avrupa'da yaşanan ikinci koronavirüs dalgası, otomobil pazarını yine ilk haline döndürecek.

Avrupa'nın büyük pazarlarından Fransa ve İngiltere'deki karantina uygulamaları başta olmak üzere, pandemiye karşı kıta genelinde alınan önlemler söz konusu endişeleri daha da artırdı.

BİNLERCE KAYIP YAŞANABİLİR

LMC Automotive'in yaptığı araştırmaya göre, salgındaki ikinci dalganın Avrupa otomobil pazarında binlerce adetlik kayba yol açması bekleniyor.

Araştırmaya göre, Avrupa'daki karantina uygulamalarının uzaması ve kapsamının genişlemesi, kıtada 300 bin adet daha az otomobil satılmasına neden olacak.



YÜZDE 22 DARALMA

Koronavirüste ikinci dalga, LMC'nin yıl sonu pazar beklentilerini de revize etmesine yol açtı. Yapılan açıklamada, Avrupa otomobil pazarının 2020'yi geçen yıla göre yüzde 22 daralma ile kapatacağı tahmini paylaşıldı.

LMC'nin öngörüsüne göre, bu yıl küresel otomobil satışlarının 77 milyon adet olması bekleniyor. 2021'de ise dünya genelindeki satışların 85 milyon adete yükselmesi tahmin ediliyor.

ÇİN DAHA YAVAŞ TOPARLANACAK

Araştırmalar, pandeminin sıfır noktası olan ve dünyanın en büyük otomobil pazarına ev sahipliği yapan Çin'deki toparlanmanın, dünyanın diğer önemli pazarlarına göre daha yavaş olacağını gösteriyor.