İklnci el araçlarda opsiyon oyununa dikkat

İkinci el otomobil alım-satım işi yapılan online sitelerde, bazı kişilerin araçlarını 'opsiyonlanmıştır' gibi gösterip fiyatları artırdığı ortaya çıktı.

Çin'de ortaya çıkan ve ardından tüm dünyaya yayılan koronavirüs nedeniyle otomobil sektörü, zor günler geçirdi.

2019 yılının Aralık ayından 2020’nin Haziran ayına kadar olan dönemde; tüketici yeniden ikinci ele yönelirken, ikinci el fiyatları her geçen gün artmaya devam ediyor.

Ancak fiyatların artış göstermesinde, kullanılan bazı yöntemler de etkili oluyor. Bu yöntemlerden biri de "opsiyon oyunu".

OPSİYON OYUNUYLA FİYATLAR ARTIYOR

'Opsiyonlanmıştır' yani kaporası alınmış ve satış işlemleri sürüyormuş gibi gösterilen araçların, piyasada suni bir artışa neden olduğu öne sürüldü.

Örneğin satıcılar, 100 bin liralık aracı 120 binden satışa çıkarıp "kaporası alınmıştır" ibaresi koyuyor. Bu durum, aracın aslında 120 bin liradan da satılabildiğini gösteriyor ve pazardaki fiyatlar bu şekilde artıyor.





"ASLINDA BU TAMAMEN BİR OYUN"

İkinci el otomobil alım-satım işiyle uğraşan Fahri Karlık, "Son dönemde ikinci el otomobil satışı yapan internet sitelerinin tamamında 'opsiyonlanmıştır' ibareli ilanlara rastlıyoruz. Aslında bu bir oyun. Fiyatların artması yönünde yapılan bir oyun. Adam 100 bin liralık aracına 120 bin lira yazıp 'opsiyonlanmıştır' ibaresini ekleyip piyasanın yükselmesine neden oluyor.

Benim başımdan geçen bir olayı anlatayım; ben bir otomobili almak için sahibiyle 85 bin TL'ye anlaştım. Sonra vatandaş beni arayıp 'Fiyatlar yükselmiş ağabey ben 87 istiyorum' dedi. Ben de 'Tamam' dedim. Sabah buluşmak için mekanına gittim. Dedi ki aracı alacağım kişi bana. 'İnternetten opsiyonlanmış araçlar gördüm. Aracımın fiyatından daha yüksekti. Kafam karıştı. Şu an aracı satmayı düşünmüyorum' dedi.

Bu opsiyonlanma yüzünden, alacağım aracı alamadım. Suni bir şişirme var. Bu piyasaları yükselten bir olay. İnsanları aldatmaya yönelik bir olay." ifadelerini kullandı.

İkinci el otomobil alım satımı yapan bir başka firmanın sahibi Egemen Kurtçu ise, "Son dönemde bu olay çok arttı. Normalde 100 bin TL olan bir araç 120 TL'ye opsiyonlanmıştır gibi gösterilince bu sefer aynı araca sahip olanlar kişiler de ilanını bu şekilde artırıyor.

Tabiri caizse piyasadaki artış bu şekilde oluşuyor. Bu suni opsiyon. Bu olaya derhal el atılması lazım. Çünkü otomobilin rayiç değeri bu değil." dedi.

"YETKİLİLER BU DURUMA EL ATMALI"

Fiyat artışlarının vatandaşı olumsuz etkilediğini vurgulayan Kurtçu, "Bu durum insanlarda travma yaratıyor. Sıfırdan daha pahalı ikinci el araçlar var. Bu da ikinci elde korkunç durumlara getirdi işi. Biz nereye gidecek nasıl olacak bilmiyoruz. Piyasanın hakim oyuncusu olan ikinci el sitelerin bu konuya el atması gerekiyor." diye konuştu.

