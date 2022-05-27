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    İngiltere'de araç üretimi düşmeye devam ediyor

    Küresel çapta çip sıkıntısı devam ederken, İngiltere'de de otomobil üretimindeki düşüş sürüyor.
    • Haber Merkezi
    • 27.05.2022 - 08:39
    • Güncelleme : 27.05.2022 - 08:42
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    İngiltere'de araç üretimi düşmeye devam ediyor

    Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs nedeniyle oldukça zor durumda kalan otomobil üreticileri, salgının etkilerini atlatabilmiş değil. Ayrıca markalar, bu yılın başından beri bir de çip kriziyle mücadele etmek zorunda.

    İngiltere'de, Avrupa Birliği'den (AB) ayrılmanın yarattığı belirsizlik ve koronavirüs salgınının oluşturduğu ortam, otomotiv sektörünü olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor.

    Üretim yüzde 11,4 düştü

    İngiltere'de nisan ayında araç üretimi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11,34 azaldı.

    Motor İmalatçıları ve Tüccarları Derneği (SMMT) verilerine göre, nisan ayında İngiltere'de 60 bin 554 araç üretildi. Geçen yılın aynı döneminde 68 bin 306 araç üretilmişti.

    otomotiv

    Nisan ayında üretilen araçların dörtte birinden fazlasını elektrikli araçlar oluştururken, elektrikli araç üretimi geçen yıla göre yüzde 2 arttı.

    SMMT'nin verilerine göre, nisan ayında üretilen her 10 araçtan 6'sı Avrupa Birliği üyelerine ihrac edildi. AB'ye ihracat geçen yıla göre yüzde 5 arttı.


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