İlk 10 ayda Türkiye'de en çok satan SUV modelleri

İlk 10 ayda Türkiye'de en çok satan SUV modelleri

Ekim sonu itibariyla açıklanan verilere göre, 2020'nin ilk 10 aylık dönemindeki SUV satışlarında zirveye oynayan modelleri listeledik.

Dünya genelindeki rakamlara baktığımızda, artık otomobillerde daha çok SUV modellerinin tercih edildiğini görüyoruz. Ülkemizde her ne kadar sedan modelleri ağırlıkta olsa da SUV segmentine olan ilgi her geçen gün artıyor.

Ekim sonu itibariyla açıklanan verilere göre, 2020'nin ilk 10 aylık dönemindeki SUV satışlarında 10 bin barajını geçen üç modelin zirve rekabeti sürüyor.

EN ÇOK SATAN 10 SUV MODELİ

Türkiye'de ekim ayı sonunda açıklanan verilere göre, ilk 10 aylık dönemde en çok tercih edilen SUV modelleri şöyle:

Dacia Duster: 12 bin 892

Hyunda Tucson: 11 bin 006

Peugeot 3008: 10 bin 102

Nissan Qashqai: 8 bin 551

Peugeot 2008: 7 bin 813

Citroen C5 Aircross: 7 bin 060



Volkswagen T-Roc: 7 bin 003



Volkswagen Tiguan: 6 bin 675



Kia Sportage: 5 bin 576



Opel Grandland X: 4 bin 459



Sınıfının en uygun fiyatlı seçeneklerinden biri olan Dacia Duster, ECO-G isimli LPG'li versiyonunun da yardımıyla 12 bin 892 adet satarak liderlik koltuğuna oturdu. Duster, sadece ekim ayında 1.810 adet satmayı başardı.

Yılın sonuna yaklaşırken en çok satan SUV yarışının ikinci sırasında 11 bin 006 satışla Hyundai Tucson'u görüyoruz. Sadece ekim ayında 1.277 adet satan Tucson'u 10.102 adetle bu sınıfta liderliği seven Peugeot 3008 takip ediyor.

3008'in ekim ayında ulaştığı satış adedi ise 1.629 olarak açıklanmış durumda. Nissan Qashqai 8 bin 551 adetle dördüncü sırada yer alırken, 7.813 adet satan Peugeot 2008 ile listenin ilk 5'i tamamlanıyor.

FİYATLAR

Listenin zirvesindeki Dacia Duster'ın fiyatı Comfort 1.0 Tce 100 bg 4x2 versiyonuyla 177 bin 900 TL'den başlıyor.

İkinci sıradaki Hyundai Tucson fiyatı 1.6 T-GDI 7 İleri Otomatik DCT Power Edition 4x2 versiyonuyla 331 bin 450 TL'den başlarken, Peugeot 3008'in ACTIVE LIFE 1.5 BlueHDi 130hp EAT6 Tam Otomatik Sport Pack versiyonu 407 bin TL'den satılıyor.