İlk 11 ayda Türkiye'de en çok satılan otomobiller

İlk 11 ayda Türkiye'de en çok satılan otomobiller

Ocak-kasım döneminde ülkemizde en çok satılan 10 otomobili sizler için listeledik.

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre, otomobil ve hafif ticari araç toplam satışları ocak-kasım döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 1 azalarak 668 bin 63 olarak kayıtlara geçti.

Bu yılın kasım ayında, otomobil ve hafif ticari araç satışları Kasım 2021'e göre yüzde 36,7, otomobil satışları yüzde 37,8, hafif ticari araç satışları da yüzde 34 arttı.

İlk 11 ayda en çok satılan 10 otomobil

2022'nin Ocak-Kasım döneminde Türkiye'de en çok satılan otomobil marka ve modellerine baktığımızda ilk sırada açık ara Egea Sedan'ın olduğunu görüyoruz. Listenin tamamı şu şekilde:

Egea Sedan: 59 bin 6625

Clio HB - 31 bin 808

Corolla - 26 bin 972

Duster - 23 bin 270

Egea Cross - 22 bin 108

Megane Sedan - 22 bin 067

i20 - 13 bin 292

Taliant - 12 bin 027

Bayon - 11 bin 362

Tucson - 8 bin 933

Gövde tipinde SUV modelleri yüzde 41,3 pay ve 208 bin 693 adetle pazardaki liderliğini koruyor. Aylar önce liderliği kaptıran sedan otomobiller ise 188 bin 244 adet ile yüzde 37,2 paya sahip.

Yakıt tipinde ise benzinli otomobil satışları 353 bin 529 adet ve yüzde 69,9 pay ile ilk sırada yer alırken, popülerliğini kaybeden dizel otomobiller ise yılın bitimine yakın 87 bin 45 adet sattı.

Hibrit otomobillerin yüzde 10,2 pay aldığı pazarda, yılın 11 aylık döneminde toplam 6 bin 124 adet elektrikli otomobil satıldı.