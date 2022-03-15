İlk 2 ayda otomotiv üretimi yüzde 12 azaldı

Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) verilerine göre, ocak-şubat döneminde toplam üretim bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 12 azalarak 196 bin 194 adet oldu.

Otomotiv Sanayii Derneği (OSD), ocak-şubat dönemine ilişkin verileri yayınladı. Açıklanan rapora göre, bu yılın ilk iki ayında toplam üretim 2021'in aynı dönemine kıyasla yüzde 12, otomobil üretimi de yüzde 20 azaldı.

Bu dönemde toplam üretim 196 bin 194 adet, otomobil üretimi ise 109 bin 322 adet olarak kayıtlara geçti.

TOPLAM SATIŞLAR YÜZDE 14 AZALDI

Aynı dönemde toplam pazar geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14 azalarak 91 bin 839 adet düzeyinde gerçekleşirken, otomobil pazarı ise yüzde 17 azaldı ve 66 bin 661 adet olarak gerçekleşti.

Yılın ilk iki ayında toplam otomotiv ihracatı adet bazında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11, otomobil ihracatı da yüzde 13 azaldı.

Bu dönemde, toplam ihracat 146 bin 627 adet, otomobil ihracatı ise 85 bin 682 adet düzeyinde oldu.

Bu dönemde toplam otomotiv ihracatı 4,8 milyar dolar olarak gerçekleşirken, otomobil ihracatı yüzde 14 azalarak 1,4 milyar dolar olarak kaydedildi.