İlk 4 ayda otomotiv satışları yüzde 18 azaldı

Ocak-Nisan döneminde toplam otomotiv pazarı, geçen yıla göre yüzde 18 oranında azalarak 222 bin 574 adet olarak kayıtlara geçti.

Otomotiv Sanayii Derneği (OSD), Ocak-Nisan dönemine ait üretim ve ihracat adetleri ile pazar verilerini açıkladı.

Paylaşılan rapora göre, Ocak-Nisan 2022 döneminde toplam pazar geçen yıla göre yüzde 18 oranında azalarak 222 bin 574 adet olarak kayıtlara geçti.

Yerli araçların payı yüzde 38

Bu dönemde, otomobil pazarı yüzde 21 oranında daraldı ve 162 bin 398 adet oldu. Söz konusu dönemde, otomobil satışlarındaki yerli araç payı yüzde 38 olurken, hafif ticari araç pazarında yerli araç payı yüzde 59 olarak gerçekleşti.

Yılın ilk dört ayını kapsayan dönemde otomotiv ihracatı, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre adet bazında yüzde 11 azalarak 301 bin 722 adet olarak gerçekleşti.

Otomobil ihracatı ise yüzde 21 oranında azalarak 167 bin 795 adet oldu. Aynı dönemde, ticari araç ihracatı yüzde 5, traktör ihracatı da yüzde 22 artarak 6 bin 56 adet olarak kayıtlara geçti.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, otomotiv sanayi ihracatı Ocak-Nisan döneminde toplam ihracattan aldığı yüzde 12,2 pay ile sektörel ihracat sıralamasında ikinci sırada yer aldı.

