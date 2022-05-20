İlk 4 ayda otomotiv üretimi yüzde 9 azaldı

Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) verilerine göre, ülkemizde yılın ilk 4 ayında otomotiv üretimi yüzde 9 azalarak 409 bin 903 adet olarak kayda geçti.

Otomotiv Sanayii Derneği (OSD), Ocak-Nisan dönemine ait üretim ve ihracat adetleri ile pazar verilerini yayınladı.

Paylaşılan rapora göre, yılın ilk dört ayında toplam otomotiv üretimi bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 9 azalarak 409 bin 903 adet olarak kayıtlara geçti.

Aynı dönemde, otomobil üretimi yüzde 20 azalarak 229 bin 200 adet olarak hesaplanırken, traktör üretimiyle birlikte toplam üretim 426 bin 617 adet oldu.

Ticari araç üretiminde artış

Ocak-Nisan döneminde ticari araç üretimi bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 11 artış gösterdi. Bu dönemde, ağır ticari araç grubunda üretim yüzde 22 artarken, hafif ticari araç grubunda üretim yüzde 10 oranında arttı.