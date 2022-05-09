İlk 4 ayda ülkemizde en çok satılan otomobiller

İlk 4 ayda ülkemizde en çok satılan otomobiller

Türkiye'de otomobil ve hafif ticari araç pazarına ilişkin nisan ayına ait veriler paylaşıldı. İşte geçtiğimiz ay en çok satılan 10 otomobil modeli...

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD), Türkiye'deki otomobil ve hafif ticari araç pazarına ilişkin nisan verilerini yayınladı.

ODD'nin araştırmasına göre Nisan 2022'de 45 bin 564 adet otomobil satışı gerçekleştirildi ve satışlar, geçtiğimiz yılın aynı döneminden yüzde 5,8 azaldı.

Nisan 2022'nin verilerinin de eklenmesiyle, yıl başından bu yana satılan otomobil ve hafif ticari araç sayısı 212 bin 085 olarak kayıtlara geçti. Geçtiğimiz yıl ilk 4 aylık dönemde 260 bin 148 araç satılmıştı.

Nisanda en çok satılan 10 model

Yalnızca nisan ayında en çok satılan 10 model şu şekilde:

Clio HB - 5 bin 467

5 bin 467 Egea Sedan - 3 bin 589

3 bin 589 Corolla - 3 bin 563

3 bin 563 Duster - 1 bin 927

1 bin 927 Megane Sedan - 1.884

1.884 T-Roc - 1.622

1.622 Egea Cross - 1.424

1.424 Tucson - 1.369

1.369 i20 - 1.129

1.129 Polo - 1.034

İlk 4 ayda en çok satılan 10 model

Yılın ilk 4 ayında en çok satılan 10 model şu şekilde: