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İlk 4 ayda ülkemizde en çok satılan otomobiller
Türkiye'de otomobil ve hafif ticari araç pazarına ilişkin nisan ayına ait veriler paylaşıldı. İşte geçtiğimiz ay en çok satılan 10 otomobil modeli...
- Haber Merkezi
- 09.05.2022 - 08:55
- Güncelleme : 09.05.2022 - 09:39
Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD), Türkiye'deki otomobil ve hafif ticari araç pazarına ilişkin nisan verilerini yayınladı.
ODD'nin araştırmasına göre Nisan 2022'de 45 bin 564 adet otomobil satışı gerçekleştirildi ve satışlar, geçtiğimiz yılın aynı döneminden yüzde 5,8 azaldı.
Nisan 2022'nin verilerinin de eklenmesiyle, yıl başından bu yana satılan otomobil ve hafif ticari araç sayısı 212 bin 085 olarak kayıtlara geçti. Geçtiğimiz yıl ilk 4 aylık dönemde 260 bin 148 araç satılmıştı.
Nisanda en çok satılan 10 model
Yalnızca nisan ayında en çok satılan 10 model şu şekilde:
- Clio HB - 5 bin 467
- Egea Sedan - 3 bin 589
- Corolla - 3 bin 563
- Duster - 1 bin 927
- Megane Sedan - 1.884
- T-Roc - 1.622
- Egea Cross - 1.424
- Tucson - 1.369
- i20 - 1.129
- Polo -1.034
İlk 4 ayda en çok satılan 10 model
Yılın ilk 4 ayında en çok satılan 10 model şu şekilde:
- Clio HB - 14 bin 661
- Egea Sedan - 12 bin 678
- Corolla - 10 bin 921
- Duster - 8 bin 967
- Megane Sedan - 6 bin 648
- Egea Cross - 4 bin 774
- i20 - 4 bin 767
- Bayon - 4 bin 630
- Taliant - 3 bin 925
- Tucson - 3 bin 910