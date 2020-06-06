İlk 5 ayda elektrikli otomobil satışları yüzde 75 arttı

Bu yılın ilk 5 ayında elektrikli otomobil satışları 2019'un aynı dönemine göre yüzde 75, hibrit otomobil satışları da yüzde 11.8 yükseliş gösterdi.

Elektrikli otomobil pazarında her geçen gün talep artışı yaşanmaya devam ediyor. Birçok üretici kendi elektrikli otomobil modelini üretmeye çalışırken, ülkemizde de bu araçlara olan ilgi artıyor.

Otomotiv Distribütörleri Derneği verilerine göre Türkiye'de otomobil ve hafif ticari araç satışları, bu yılın ocak-mayıs döneminde 2019'un aynı dönemine kıyasla yüzde 20.1 artarak 183 bin 95 adet oldu.

Sadece otomobil satışlarına bakıldığında pazar, 2020 yılı ilk beş aylık dönemde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 21.7 artarak 146 bin 528 adet seviyesinde kaydedildi. Hafif ticari araç pazarı ise yüzde 13.9'luk yükselişle 36 bin 567 adede ulaştı.

EN FAZLA BENZİNLİ SATTI

Mayıs sonunda otomobil pazarı motor tipine göre değerlendirildiğinde benzinli otomobil satışları 71 bin 699 adetle yüzde 48.9 payla ilk sırada yer aldı. Ardından dizel otomobil satışları 63 bin 824 adetle yüzde 43.6 payla ikinci, otogazlı otomobil satışları 6 bin 555 adetle yüzde 4.5 pay aldı.



Ayrıca bu dönemde 133 adet elektrikli ve 4 bin 317 adet hibrit otomobil satışı gerçekleşti. Elektrikli ve hibrit otomobillerin payı yüzde 3 olarak kaydedildi.

EN FAZLA ARTIŞ ORANI ELEKTRİKLİ ARAÇLARIN

Bu yılın ilk beş aylık döneminde elektrikli otomobil satışları geçen yılın ayı dönemine göre yüzde 75 ve hibrit otomobil satışları da yüzde 11.8 artış gösterdi. Elektrikli ve hibrit otomobil satışları bu ayda yükselirken, en fazla artış oranı da yine elektrikli otomobillerde kaydedildi.