İlk 5 ayda en çok SUV satan marka Peugeot oldu

İlk 5 ayda en çok SUV satan marka Peugeot oldu

Peugeot Türkiye, ocak ayından mayıs sonuna kadar toplam 9 bin 187 adet SUV satışı ile en çok SUV satan marka olmayı başardı.

Peugeot Türkiye, geçtiğimiz mayıs ayında 2 bin 45 adet SUV satışı gerçekleştirmiş ve bu segmentteki pazar payını yüzde 34'e çıkarmıştı.

Ocak ayından mayıs sonuna kadar olan 5 aylık döneme baktığımızda, en çok SUV satışı gerçekleştiren markanın yine Peugeot olduğunu görüyoruz:

Peugeot Türkiye ocak-mayıs döneminde gerçekleştirdiği toplam 9 bin 187 adet SUV satışı ile 2020 toplam SUV liderliğini de devam ettirdi.

Ocak-mayıs arasında toplam 5 bin 431 adet satılan Peugeot SUV 3008 yüzde 13 pazar payı ile bu dönemde Türkiye’de toplam SUV segmentinin lideri olurken, mayıs ayındaki bin 8 adetlik satışı ile yüzde 27 pazar payı alarak C-SUV segmentindeki liderliğini korumaya devam etti.

Türkiye’de satışa sunulduğundan beri yüksek talep gören, modern otomobil teknolojilerinin tüm gereksinimlerini karşılayan yeni SUV 2008 modeli mayıs ayında gerçekleştirdiği 995 adetlik satış ile SUV 3008’in ardından ikinci sırada bulunurken, benzersiz sürüş keyfi ile beğeni toplayan SUV 5008 ise mayıs ayında D-SUV segmentinde yüzde 20 pazar payı ile de ikinci sırada yer aldı.