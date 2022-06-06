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- İlk 5 ayda Türkiye'de en çok satan otomobiller
İlk 5 ayda Türkiye'de en çok satan otomobiller
- Haber Merkezi
- 06.06.2022 - 09:02
Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2022 yılı Ocak-Mayıs döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 12 oranında azalarak 277 bin 252 adet olarak kayda geçti.
Otomobil satışları, yılın ilk 5 aylık döneminde geçen yıla göre yüzde 13,6 oranında azalarak 214 bin 148 adet olurken, hafif ticari araç pazarı da yüzde 5,7 azalarak 63 bin 104 adede düştü.
Tedarik sıkıntılarının devam ettiği pazarda, vatandaşlar bayilerde araç bulmakta zorlanıyor ve fiyatlar sürekli artıyor.
En çok satan 10 marka
Marka olarak baktığımızda, ilk 5 aylık dönemde 32 bin 477 adetle Renault'nun lider olduğunu görmekteyiz. Fiat, 27 bin 550 adetle ikinci sırada yer alırken, Volkswagen ise 19 bin 879 satışla ilk üçü tamamlıyor.
- Renault - 32 bin 477
- Fiat - 27 bin 550
- Volkswagen - 19 bin 879
- Hyundai - 18 bin 757
- Toyota - 15 bin 507
- Dacia - 14 bin 530
- Opel - 10 bin 970
- Honda - 9 bin 766
- Citroen - 8 bin 170
- Peugeot - 7 bin 969
En çok satan 10 model
İlk beş aylık dönemdeki listeye baktığımızda, en çok satılan otomobilin son ayda yaptığı atakla Egea Sedan olduğunu görüyoruz. Toplam 19 bin 364 adet satılan popüler modeli 17 bin 104 adetle Clio takip ediyor.
- Egea Sedan - 19 bin 364
- Clio - 17 bin 104
- Corolla - 14 bin 065
- Duster - 10 bin 812
- Megane Sedan - 7 bin 421
- Egea Cross - 7 bin 291
- Taliant - 5 bin 988
- Bayon - 5 bin 856
- i20 - 5 bin 579
- Polo - 4 bin 781