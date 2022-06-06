İlk 5 ayda Türkiye'de en çok satan otomobiller

İlk 5 ayda Türkiye'de en çok satan otomobiller

ODD'nin açıkladığı Türkiye otomotiv pazarı 2022 Ocak-Mayıs verilerine göre en çok satan 10 otomobili sizler için listeledik.

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2022 yılı Ocak-Mayıs döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 12 oranında azalarak 277 bin 252 adet olarak kayda geçti.

Otomobil satışları, yılın ilk 5 aylık döneminde geçen yıla göre yüzde 13,6 oranında azalarak 214 bin 148 adet olurken, hafif ticari araç pazarı da yüzde 5,7 azalarak 63 bin 104 adede düştü.

Tedarik sıkıntılarının devam ettiği pazarda, vatandaşlar bayilerde araç bulmakta zorlanıyor ve fiyatlar sürekli artıyor.

En çok satan 10 marka

Marka olarak baktığımızda, ilk 5 aylık dönemde 32 bin 477 adetle Renault'nun lider olduğunu görmekteyiz. Fiat, 27 bin 550 adetle ikinci sırada yer alırken, Volkswagen ise 19 bin 879 satışla ilk üçü tamamlıyor.

Renault - 32 bin 477

Fiat - 27 bin 550

Volkswagen - 19 bin 879

Hyundai - 18 bin 757

Toyota - 15 bin 507

Dacia - 14 bin 530

Opel - 10 bin 970

Honda - 9 bin 766

Citroen - 8 bin 170

Peugeot - 7 bin 969

En çok satan 10 model

İlk beş aylık dönemdeki listeye baktığımızda, en çok satılan otomobilin son ayda yaptığı atakla Egea Sedan olduğunu görüyoruz. Toplam 19 bin 364 adet satılan popüler modeli 17 bin 104 adetle Clio takip ediyor.