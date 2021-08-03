İlk 6 ayda Avrupa'da en çok satan elektrikli otomobiller

İlk 6 ayda Avrupa'da en çok satan elektrikli otomobiller

Yılın ilk altı ayında Avrupa'da tamamen elektrikli araç satışları yüzde 122 artışla, 221 bin 514 adetten 492 bin 21 adete yükseldi. İşte en çok satan modeller...

Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA) verilerine göre, elektrikli araçların pazar payı Avrupa'da artmaya devam ediyor.

Paylaşılan verilere göre, yılın ilk altı ayında Avrupa'da tamamen elektrikli araç satışları yüzde 122 artışla, 221 bin 514 adetten 492 bin 21 adete yükseldi.

EN ÇOK TESLA MODEL 3 SATTI

Elon Musk'ın sahibi olduğu elektrikli otomobil markası Tesla'nın Model 3'ü, bu dönemde en çok satılan elektrikli otomobil oldu. Tesla Model 3'ün satışları yüzde 108 artarak 66 bin adete çıktı.

Rakiplerine göre daha eski olan Tesla Model 3'ün liderliği oldukça dikkat çekici Çünkü Renault Zoe, Volkswagen ID.3 ve ID.4, Hyundai Kona gibi modeller, daha yeni satışa sunuldu.

Avrupalı tüketicilerin yeni ve iddialı modeller dururken, daha eski bir modele ilgi göstermesi herkesi şaşırttı.

Tesla'nın Almanya fabrikasının üretime başlamasıyla birlikte, marka açık ara zirvedeki yerini koruyacak gibi görünüyor.





EN ÇOK SATAN 10 MODEL

Yılın ilk 6 aylık döneminde Renault Zoe'nin satışları yüzde 17 düşüşle 30 bin 382 adete geriledi ve ikinci sırada yer aldı.

Yollara yeni çıkan Volkswagen ID.3 30 bin 329 adetle üçüncü, Volkswagen ID.4 23 bin 873 adetle dördüncü, Hyundai Kona ise 21 bin 733 adetle beşinci sırada yer aldı.

İşte en çok satan 10 model:

Tesla Model 3 - 66 bin 010

Renault Zoe - 30 bin 382

Volkswagen ID.3 - 30 bin 329

Volkswagen ID.4 - 23 bin 873

Hyundai Kona - 21 bin 733

Kia Niro - 20 bin 757

Peugeot 208 - 20 bin 234

Fiat 500 - 19 bin 068

Volkswagen Up - 17 bin 985

Nissan Leaf - 15 bin 563