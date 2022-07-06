İlk 6 ayda Türkiye'de en çok satılan otomobiller

İlk 6 ayda Türkiye'de en çok satılan otomobiller

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç pazarında ilk 6 ayda en çok satılan otomobilleri listeledik.

Yılın ilk yarısında otomobil ve hafif ticari araç pazarı, yüzde 9,3 daralarak 357 bin 904 adede düştü.

Söz konusu dönemde otomobil satışları yüzde 10,3 azalarak 278 bin 282 adet, hafif ticari araç pazarı da yüzde 5,6 düşüşle 79 bin 622 adet olarak gerçekleşti.

2022'nin ilk yarısında en çok satılan otomobillerin başında her zaman olduğu gibi Türkiye'de üretilen modeller geliyor.

İlk 6 ayda en çok satılan 10 otomobil

Egea Sedan, 28 bin 850 adet ile ilk yarıda liderliği korurken Renault Clio da 22 bin 816 adet ile ikinci sırada yer alıyor. İlk beş sıraya baktığımızda Dacia Duster'ın tek ithal model olarak dikkat çektiğini görüyoruz.

Egea Sedan - 28 bin 850



Clio HB - 22 bin 816



Corolla - 16 bin 783

Duster - 12 bin 957

Megane Sedan - 11 bin 155



Egea Cross - 11 bin 002



Taliant - 7 bin 676

i20 - 7 bin 371



Bayon - 6 bin 803



Polo - 5 bin 851

Haziranda en çok satan 10 otomobil

Otomobil ve hafif ticari araç pazarı haziranda yüzde 1 artarak 80 bin 652 adede yükseldi. Söz konusu pazar, 10 yıllık haziran ayı ortalama satışlara göre yüzde 13,4 arttı.

Geçen ay 2021'in aynı dönemine göre otomobil satışları yüzde 2,9 artarak 64 bin 134 adede çıkarken, hafif ticari araç pazarı yüzde 5,5 azalarak 16 bin 518 adet oldu.

Haziran özelindeki satışlarda da ilk iki sıra değişmiyor. Devamında ise Megane Sedan ve Egea Cross'un ikişer basamak yükseldiğini görüyoruz.

Egea Sedan - 9 bin 486

Clio HB - 5 bin 712

Megane Sedan - 3 bin 734

Egea Cross - 3 bin 711

Corolla - 2 bin 718

Duster - 2 bin 145

i20 - 1.792

Taliant - 1.688

3008 - 1.516

Passat - 1.466

Geçen ay binek ve hafif ticari olmak üzere toplam satışlarda 17 bin 871 adetle Fiat ilk sırayı aldı. Bunu 12 bin 438 satışla Renault ve 6 bin 640 satışla Ford takip etti.

Volkswagen, 6 bin 106 satışla dördüncü ve Hyundai 4 bin 128 satışla beşinci sırada yer aldı.

Otomobil satışlarında 44 markanın yer aldığı listede, geçen ay Lamborghini ve Smart hariç tüm markalardan satış yapıldı.

Haziran ayında 67 Lexus, 30 Porsche, 11 Jaguar, 11 Maserati, 2 Ferrari, 2 Aston Martin ve 1 Bentley satışı gerçekleştirildi.