İlk 7 ayda en çok otomobil satan markalar

İlk 7 ayda en çok otomobil satan markalar

Türkiye'de temmuz ayı sonu itibarıyla en fazla satılan otomobil markalarını sizler için derledik.

Koronavirüs nedeniyle zor durumda kalan otomobil pazarı son aylarda yeniden canlanırken, ülkemizdeki otomobil satışları artmaya devam ediyor.

Otomotiv Distribütörleri Derneği'nden (ODD) edinilen verilere göre, Türkiye'de otomobil ve hafif ticari araç pazarı, bu yılın ocak-temmuz döneminde geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 60.3 artarak 341 bin 469 adet olarak gerçekleşti.

Yalnızca otomobil satışlarına bakıldığında, bu yılın 7 aylık döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 58.9 yükselişle 273 bin 22 adet seviyesine ulaşıldı. Hafif ticari araç pazarı da yüzde 65.8 artarak 68 bin 447 adede yükseldi.





EN ÇOK SATAN MARKALAR

Ocak-temmuz döneminde en fazla otomobil satışı gerçekleştiren marka 47 bin 494 adetle Renault oldu.

Renault'yu 37 bin 475 adetle Fiat ve 23 bin 474 adetle de Volkswagen takip etti. Peugeot, bu dönemde 18 bin 173 adetle dördüncü sırada yer alırken, Opel 16 bin 8 araç satışıyla beşinci sırada konumlandı. Toyota ise 14 bin 796 adetlik satışla altıncı sırada kendine yer buldu.

Söz konusu dönemde Infiniti marka otomobil satışı yapılmazken, 8 adet Aston Martin, 9 adet Bentley, 13 adet Ferrari ve 11 adet Lamborghini satıldı.



HAFİF TİCARİDE EN ÇOK SATANLAR

Hafif ticari araç segmentine baktığımızda ise ocak-temmuz döneminde 25 bin 607 adetle Ford'un ilk sırada yer aldığını görüyoruz.. Ford'u 19 bin 32 adetle Fiat takip ederken, Volkswagen ise 7 bin 22 satışla üçüncü sıraya yerleşti.

Bu dönemde Peugeot, 2 bin 644 adetle en çok hafif ticari araç satan markalar listesinde dördüncü, Mercedes-Benz ise 2 bin 500 adetle beşinci oldu. Mitsubishi de 2 bin 227 adetle altıncı sırada kendine yer buldu.

TOPLAMDA FIAT LİDER

Bu yılın ocak-temmuz döneminde binek ve hafif ticari toplam otomotiv satışlarındaFiat 56 bin 507 adetle ilk sırada yer aldı.

Ardından 48 bin 904 adetle otomobil pazarının lideri Renault ve 36 bin 48 adetle de hafif ticari araç pazarının lideri Ford sıralandı.