İlk 7 ayda otomotiv üretimi yüzde 27 azaldı

Yılın ilk 7 ayında toplam araç üretimi, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 27 azalarak 636 bin 757 adet, otomobil üretimi de yüzde 24 azalarak 440 bin 103 adet oldu.

Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan koronavirüs nedeniyle birçok otomobil üreticisi, üretime ara vermek zorunda kalmıştı.

Her ne kadar son günlerde ülkemizde hayat yavaş yavaş normale dönse de salgının etkileri yılın ilk 7 ayına yansıdı.

Buna göre, yılın ilk 7 ayında toplam araç üretimi bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 27 azalarak 636 bin 757 adet, otomobil üretimi yüzde 24 azalarak 440 bin 103 adet olarak gerçekleşti.

Traktör üretimiyle birlikte toplam araç üretimi 653 bin 592 adet adede ulaştı. Ocak-temmuz döneminde ticari araç üretimi bir önceki yıla kıyasla yüzde 32 daralırken, ağır ticari araç grubu üretimindeki daralma yüzde 16, hafif ticari araç grubunda ise yüzde 33 oranında kaydedildi.

TİCARİ ARAÇ PAZARINDA ARTIŞ VAR

Bu dönemde, toplam ticari araç pazarı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 65, hafif ticari araç pazarı yüzde 66 ve ağır ticari araç pazarı yüzde 58 arttı. Baz etkisi dikkate alındığında ise ocak-temmuz döneminde ticari araç pazarı 2017 yılının yüzde 40 gerisinde kaldı.

Son 10 yıllık ortalamalar dikkate alındığında, ocak-temmuz döneminde toplam pazar yüzde 19, hafif ticari araç pazarı yüzde 34, ağır ticari araç pazarı yüzde 51, otomobil pazarı ise yüzde 12 küçülme gösterdi.

78 BİN ARAÇ İHRAÇ EDİLDİ

Ocak-temmuz aylarını kapsayan dönemde, otomobil pazarında ithal araçların payı yüzde 61 olurken, hafif ticari araç pazarında ithal araç payı yüzde 39 olarak gerçekleşti.

Temmuz’da 78 bin araç ihraç edildi. Yılın ilk yedi ayında toplam ihracat, bir önceki yılın aynı dönemine göre adet bazında yüzde 36 azalarak 480 bin 425 adet olarak gerçekleşti.

Otomobil ihracatı yüzde 32 oranında azalarak 333 bin 725 adet olurken, ticari araç ihracatı ise yüzde 44 azaldı.