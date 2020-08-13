İlk 7 ayda Türkiye'de en çok satan SUV modelleri

2020’nin ilk 7 ayında sedan ülkesi Türkiye’den yüzde 28 pay almayı başaran SUV segmenti, yeni modeller ve ulaşılabilir fiyatlarla tüketicilerin ilgi odağı oldu.

Dünya genelindeki rakamlara baktığımızda, artık otomobillerde daha çok SUV modellerinin tercih edildiğini görüyoruz. Ülkemizde her ne kadar sedan modelleri ağırlıkta olsa da SUV segmentine olan ilgi her geçen gün artıyor.

2020’nin ilk 7 ayında sedan ülkesi Türkiye’den yüzde 28 pay almayı başaran SUV segmenti, yeni modeller ve ulaşılabilir fiyatlarla yarışı kızıştırdı.

TEMMUZA KADAR 77 BİN SUV SATILDI

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) verilerine göre, Türkiye’de ilk 7 ayda 341 binlik toplam pazarda 273 bin otomobil satılırken bunun 77 bin 178 adedi SUV segment araçlardan oluştu.

C SUV araçlar 57 bin 997 adetle listenin başını çekerken, B SUV araçlar 10 bin 185 adetle ikinci sırada, D SUV araçlar 5 bin 79 adetle üçüncü, lüks sınıfa giren E SUV araçlar 2 bin 129’la dördüncü, lüks sınıf F SUV ise 1.598 ile beşinci ve A SUV araçlar 190 adetle sonuncu oldu.





EN ÇOK SATAN SUV MODELLERİ

SUV segment araçlarda rekabet ithal araçlar arasında yaşandı. Türkiye’nin en kapsamlı analiz şirketi Cardata verilerine göre, 7 aylık zaman diliminde satılan SUV araçların lideri ise 9 bin 40 adetle ulaşılabilir fiyatı ile Dacia Duster oldu.

Duster modelini 7 bin 311 adetle Fransız aslanı Peugeot 3008 takip etti. Listenin devamında 6 bin 281 adetle Hyundai’nin amirali Tucson, 5 bin 199 adetle Citroen C5 Aircross, 4 bin 418 adetle Peugeot 2008, 3 bin 276 adetle Kia Sportage, 2 bin 882 adetle Volkswagen T-Roc, 2 bin 621 adetle Volkswagen Tiguan, 2 bin 446 adetle Opel Grandland X ve 2 bin 362 adetle Nissan Qashqai ilk 10’da yer aldı.