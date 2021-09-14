İlk 8 ayda otomotiv üretimi yüzde 14 arttı

Ağustos sonu itibarıyla toplam otomotiv üretimi, yüzde 14 artarak 814 bin 520 olarak kayıtlara geçti.

Otomotiv Sanayii Derneği (OSD), ocak-ağustos dönemine ait üretim ve ihracat adetleri ile pazar verilerini yayınladı.

Buna göre, yılın sekiz ayında toplam otomotiv üretimi bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 14 artarak 814 bin 520 adet, otomobil üretimi de yüzde 6 artarak 511 bin 766 adet olarak gerçekleşti.

Traktör üretimiyle birlikte toplam üretim ise 850 bin 811 adet oldu. Bu dönemde, otomotiv sanayisinin kapasite kullanım oranı yüzde 62 seviyesinde kayıtlara geçti.

TİCARİ ARAÇ ÜRETİMİNDE YÜZDE 34 ARTIŞ

Yılın sekiz aylık döneminde ticari araç üretimi ,2020'nin aynı dönemine kıyasla yüzde 34 artış gösterdi. Bu dönemde, ağır ticari araç grubunda üretim yüzde 50, hafif ticari araç grubunda ise yüzde 32 arttı. Yılın ilk sekiz ayında, toplam ticari araç üretimi 302 bin 754 adet olarak gerçekleşti.

Pazara bakıldığında ise ocak-ağustos döneminde bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla ticari araç pazarı yüzde 34, hafif ticari araç pazarı yüzde 28 ve ağır ticari araç pazarı yüzde 79 artış gösterdi.

OTOMOTİV İHRACATI DA YÜZDE 14 ARTTI

Ağustos sonu itibarıyla toplam otomotiv ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre adet bazında yüzde 14 artarak 595 bin 425 adet, otomobil ihracatı ise yüzde 2 artarak 365 bin 704 adet oldu.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, otomotiv sanayi ihracatı ocak-ağustos döneminde toplam ihracattan aldığı yüzde 13,4 pay ile ilk sıradaki yerini korudu.