İlk 9 ayda Bursa'da 337 bin araç üretildi

Türkiye'nin önde gelen otomotiv firmalarının fabrikalarının bulunduğu Bursa'da, bu yılın ocak-eylül döneminde 337 bin 743 araç banttan indi.

Otomotiv Sanayii Derneği verilerinden derlenen bilgiye göre, Türkiye'de ocak-eylül döneminde traktör dahil 996 bin 926 adet araç banttan indirildi.

OYAK Renault, TOFAŞ ve Karsan'a ev sahipliği yapan Bursa, bu dönemde Türkiye'nin araç üretiminin yüzde 33,87'sine imzasını attı.

Türkiye'nin önde gelen otomotiv firmalarının fabrikalarının bulunduğu Bursa'da, bu yılın ocak-eylül döneminde 337 bin 743 araç banttan indi.

En çok üretim Renault'dan

AA'nın haberine göre, günde 1250'den fazla aracın banttan indirildiği Bursa'da, en fazla üretim Renault tarafından yapıldı.

Firma, yılın 9 ayında 150 bin 707 araç üretti. TOFAŞ ise 96 bin 885 otomobil, 89 bin 628 kamyonetle toplam 186 bin 513 aracı banttan indirdi.

Diğer yandan, yılın ocak-eylül döneminde Türkiye'de en fazla araç, 275 bin 827 adetle Ford Otosan fabrikalarında üretildi, en fazla ihracat da 219 bin 881 adetle yine Ford Otosan tarafından yapıldı.