İlk çeyrekte 87 ülke ve özerk bölgeye 2,7 milyar dolarlık binek oto ihracatı

İlk çeyrekte 87 ülke ve özerk bölgeye 2,7 milyar dolarlık binek oto ihracatı

Türkiye'den yılın ilk çeyreğinde 87 ülke, özerk ve serbest bölgeye 2 milyar 734 milyon 641 bin dolarlık binek otomobil satışı gerçekleştirildi.

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) verilerinden derlenen bilgilere göre, 15 yıldır üst üste ülke ihracatında ilk sırada yer alan otomotiv endüstrisi, yılın ilk çeyreğindeki 7 milyar 690 milyon 521 bin dolarlık dış satım gerçekleştirdi.

Söz konusu dış satımların yüzde 36'sını binek otomobil grubu oluşturdu. Ocak-mart döneminde 87 ülke, özerk ve serbest bölgeye 2 milyar 734 milyon 641 bin dolarlık binek otomobil satıldı.

EN ÇOK İHRACAT FRANSA'YA

Binek otomobilde en çok ihracat yapılan ülkelere bakıldığında Fransa'ya ocak-mart döneminde, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 21 artışla 497 milyon 796 bin dolarlık binek otomobil gönderildi.

Fransa'yı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7 artışla 291 milyon 55 bin dolarlık binek otomobil dış satımı yapılan İtalya takip etti.

Yılın ilk çeyreğinde binek otomobil ihracatında, İspanya 249 milyon 837 bin dolarla üçüncü, Almanya 240 milyon 402 bin dolarla dördüncü ve Birleşik Krallık 213 milyon 602 bin dolarla beşinci sırada yer aldı.

Fransa, İtalya, İspanya, Almanya ve Birleşik Krallık'a gerçekleştirilen 1 milyar 492 milyon 694 bin dolarlık binek otomobil ihracatı, bu alanda toplam yurt dışı satışının yaklaşık yüzde 55'ini oluşturdu