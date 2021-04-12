İlk çeyrekte otomotiv üretimi yüzde 1 artışla 345 bin adet oldu

İlk çeyrekte otomotiv üretimi yüzde 1 artışla 345 bin adet oldu

Toplam otomotiv üretimi, bu yılın ilk çeyreğinde 2020'nin aynı dönemine göre yüzde 1 artarak 345 bin 619 adet olarak gerçekleşti.

Otomotiv Sanayii Derneği (OSD), Ocak-Mart 2021 dönemine ilişkin üretim, ihracat adetleri ve pazar verilerini yayınladı.

Açıklanan rapora göre Türkiye'deki toplam otomotiv üretimi, bu yılın ilk çeyreğinde 2020'nin aynı dönemine göre yüzde 1 artarak 345 bin 619 adet olarak kayıtlara geçti. Otomobil üretimi ise yüzde 10 azalarak 211 bin 877 adet oldu.

ÜRETİM MARTTA ARTTI

Otomotiv sanayisinin mart ayı üretimi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 19,4 artarak 123 bin 457 adet, otomobil üretimi de yüzde 4 yükselerek 74 bin 995 adet olarak kayıtlara geçti.

Toplam üretimin bir önceki yıla göre artış gösterdiği ilk 3 ayda, ticari araç grubunun bu artışa önemli pozitif katkısı oldu.

İlk çeyrekte ticari araç üretimi, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 26 arttı. Bu artış, ağır ticari araç grubunda yüzde 46, hafif ticari araç grubunda da yüzde 25 olarak kayıtlara geçti.

PAZAR YÜZDE 60 BÜYÜDÜ

Türkiye otomotiv pazarı, bu yılın ilk çeyreğinde 2020'nin aynı dönemine göre yüzde 60,6 artış kaydetti ve pazar 206 bin 597 adet olarak gerçekleşti. Bu dönemde otomobil pazarı yüzde 57 artarak 156 bin 464 adet seviyesine ulaştı.

Bu yılın ilk çeyreğinde toplam taşıt araçları ihracatı ise 2020'nin aynı dönemine göre adet bazında yüzde 6 azalarak 261 bin 109 adet olarak kayıtlara geçti.

Söz konusu dönemde otomobil ihracatı yüzde 19 azalarak 155 bin 457 adet olurken, ticari araç ihracatı yüzde 25 arttı. Traktör ihracatı ise 2020'nin aynı dönemine paralel, 3 bin 626 adet olarak gerçekleşti.