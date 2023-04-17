İlk çeyrekte toplam otomobil üretimi yüzde 34 arttı Bu yılın ilk çeyreğinde toplam otomobil üretimi, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 34 artışla 222 bin 51 adede ulaştı.

AA

Otomotiv Sanayii Derneği (OSD), 2023 yılının ocak-mart dönemine ait üretim ve ihracat verilerini açıkladı.

Buna göre, yılın ilk çeyreğinde toplam otomotiv üretimi bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 21 artarak 366 bin 597 adede ulaştı.

Otomobil üretimi yüzde 34 arttı

Otomobil üretimi ise yüzde 34 artarak 222 bin 51 seviyesinde gerçekleşti. Traktör üretimiyle birlikte toplam üretim ise 382 bin 504 adedi gördü.

Yılın ilk üç aylık döneminde ticari araç üretimi ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 6 artış gösterdi.

Yılın ilk üç aylık döneminde toplam otomotiv ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre adet bazında yüzde 13 artarak 253 bin 828 adet düzeyinde kaydedildi.

Bu dönemde otomobil ihracatı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 26 artarken, ticari araç ihracatı yüzde 4 geriledi.