İlk çeyrekte Türkiye'de en çok satılan SUV modelleri

İlk çeyrekte Türkiye'de en çok satılan SUV modelleri

İlk üç ayda SUV/Crossover satışları, sedan modellerini geride bırakmayı başardı. İşte ilk çeyrekte en çok satanlar...

Türkiye'de otomobil ve hafif ticari araç satışları, yılın ilk çeyreğinde 2021'in aynı dönemine göre yüzde 23,5 azalarak 152 bin 50 adet olarak kayıtlara geçti.

Otomobil satışları yüzde 25,3 düşüşle 116 bin 834 adede gerilerken, hafif ticari araç pazarı yüzde 16,5 daralarak 35 bin 216 adet olarak gerçekleşti.

Dünya genelindeki rakamlara baktığımızda, artık otomobillerde daha çok SUV modellerinin tercih edildiğini görüyoruz.

SUV satışları farkı açıyor

Yılın ilk çeyrek verilerine göre, SUV/Crossover'ların payı sedanı geride bırakırken, farklı açmaya başladı. SUV modellerinin ilk üç aylık dönemde satışlardaki payı yüzde 41 seviyesine yükseldi.

İlk 3 ayda en çok satan SUV modelleri

Satışların yarısını, B segmentinde yer alan ve fiyatları daha düşük küçük SUV modelleri oluşturuyor. C segmentinde ise Duster ve Egea Cross gibi ekonomik modeller başı çekiyor.