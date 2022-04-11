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- İlk çeyrekte Türkiye'de en çok satılan SUV modelleri
İlk çeyrekte Türkiye'de en çok satılan SUV modelleri
- Haber Merkezi
- 11.04.2022 - 09:01
- Güncelleme : 11.04.2022 - 09:31
Türkiye'de otomobil ve hafif ticari araç satışları, yılın ilk çeyreğinde 2021'in aynı dönemine göre yüzde 23,5 azalarak 152 bin 50 adet olarak kayıtlara geçti.
Otomobil satışları yüzde 25,3 düşüşle 116 bin 834 adede gerilerken, hafif ticari araç pazarı yüzde 16,5 daralarak 35 bin 216 adet olarak gerçekleşti.
Dünya genelindeki rakamlara baktığımızda, artık otomobillerde daha çok SUV modellerinin tercih edildiğini görüyoruz.
SUV satışları farkı açıyor
Yılın ilk çeyrek verilerine göre, SUV/Crossover'ların payı sedanı geride bırakırken, farklı açmaya başladı. SUV modellerinin ilk üç aylık dönemde satışlardaki payı yüzde 41 seviyesine yükseldi.
İlk 3 ayda en çok satan SUV modelleri
Satışların yarısını, B segmentinde yer alan ve fiyatları daha düşük küçük SUV modelleri oluşturuyor. C segmentinde ise Duster ve Egea Cross gibi ekonomik modeller başı çekiyor.
- Dacia Duster - 7 bin 40 adet
- Hyunda Bayon - 3 bin 631 adet
- Fiat Egea Cross - 3 bin 350 adet
- Hyundai Tucso - 2 bin 541 adet
- Opel Crossland - 2 bin 418 adet
- Peugeot 3008 - 2 bin 289 adet
- Opel Mokka - 1.844 adet
- Peugeot 2008 - 1.419 adet
- Volkswagen Taigo - 1.336 adet
- Citroen C3 Aircross - 1.285 adet