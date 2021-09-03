İlk dijital Autoshow fuarı 14 Eylül'de başlıyor

İlk dijital Autoshow organizasyonu olma özelliğine sahip Autoshow 2021 Mobility fuarı, 14-26 Eylül'de gerçekleşecek.

Otomotiv Distribütörleri Derneği tarafından "mobilite" teması ile gerçekleştirilecek "Autoshow 2021 Mobility" fuarı, ilk dijital Autoshow organizasyonu olma özelliğine sahip olacak.

Otomotiv Distribütörleri Derneği'nden (ODD) yapılan açıklamaya göre, 13 Eylül’de basın mensupları, 14 Eylül'de ise tüm otomotiv tutkunları ile buluşacak ilk dijital fuar, 26 Eylül'e kadar devam edecek.

Organizasyonda ziyaretçiler, otomobillerin ve hafif ticari araçların yanı sıra ilk kez motosiklet ve scooter'ları da inceleyebilecek.

SANAL STANDLAR TASARLANDI

Katılımcı her marka; sanal gezinti için boyutlandırılmış özel stant alanını şimdiden tasarladı.

Panaromik görüntüleme teknolojisi ile oldukça zengin bir dijital fuar içeriğine ulaşabilecek ziyaretçiler, markaların satış temsilcileriyle canlı görüşürken, ürünler ve finansman imkanları hakkında detaylı bilgi alabilecek.

Ayrıca, tüm ziyaretçiler markaların "merchandising" ürünlerine ulaşabilecek ve fiziki test sürüşü için rezervasyonlarını planlayabilecek.

ÜCRETSİZ KAYIT NASIL YAPILIR

Autoshow 2021 Mobility etkinliği için tüm otomotiv tutkunları www.odd.org.tr adresinden giriş yaparak kayıt olabilecek.

Uluslararası OICA fuar takvimine de dahil olan fuar, tüm ziyaretçiler tarafından ücretsiz olarak ziyaret edilebilecek.

Autoshow'da yaklaşık 30 otomotiv markasının birçok modeli ve çeşitli sürprizler, otomotiv tutkunlarının beğenisine sunulacak.