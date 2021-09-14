İlk dijital Autoshow fuarı başladı

İlk dijital Autoshow organizasyonu olma özelliğine sahip Autoshow 2021 Mobility fuarı, kapılarını ziyaretçilerine açtı.

Otomotiv Distribütörleri Derneği tarafından "mobilite" teması ile gerçekleştirilecek "Autoshow 2021 Mobility" fuarı, ilk dijital Autoshow organizasyonu olma özelliğine sahip.

Bugün kapılarını ziyaretçilerine ücretsiz açan ilk dijital fuar, 26 Eylül'e kadar otomobil tutkunlarını ağırlamaya devam edecek.

Organizasyonda ziyaretçiler, otomobillerin ve hafif ticari araçların yanı sıra ilk kez motosiklet ve scooter'ları da inceleyebilecek.

SANAL STANDLAR HAZIR

Katılımcı her marka; sanal gezinti için boyutlandırılmış özel stant alanlarıyla fuardaki yerini aldı.

Panaromik görüntüleme teknolojisi ile oldukça zengin bir dijital fuar içeriğine ulaşabilen ziyaretçiler, markaların satış temsilcileriyle canlı görüşürken, ürünler ve finansman imkanları hakkında detaylı bilgi alabilecek.

Ayrıca, tüm ziyaretçiler markaların "merchandising" ürünlerine ulaşabliyor ve fiziki test sürüşü için rezervasyonlarını planlayabiliyor.

AUTOSHOW FUARINI ÜCRETSİZ ZİYARET EDİN

Autoshow 2021 Mobility etkinliği için tüm otomotiv tutkunları www.autoshowodd.com bağlantısından fuarı sanal ortamda ziyaret edebilir.

Autoshow'da yaklaşık 30 otomotiv markasının birçok modeli ve çeşitli sürprizler, otomotiv tutkunlarının beğenisine sunuluyor.