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    İlk elektrikli Jeep modelinin tasarımı ortaya çıktı

    Jeep'in ilk elektrikli SUV modeli 2023 yılında karşımıza çıkacak. Yeni modelin tasarım detayları paylaşıldı.
    • Haber Merkezi
    • 02.03.2022 - 08:55
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    İlk elektrikli Jeep modelinin tasarımı ortaya çıktı

    Fiat Chrysler Automobiles (FCA) ile PSA grubu, 2020 Aralık ayında yüzde 50-50 ortaklıkta birleşmek için anlaşma sağlamış ve 2021'in başlarında Stellantis markası altında birleşme gerçekleşmişti.

    Chrysler-Fiat ile PSA'nın birleşmesi sonucu kurulun otomotiv devlerinden Stellantis, gelecek yıllarda ürün yelpazesindeki tüm markaları elektriklendirecek.

    Bu markalardan biri olan Jeep'in ilk elektrikli SUV modeli ise 2023 yılında karşımıza çıkacak.

    YENİ TASARIM PAYLAŞILDI

    Jeep'in ilk elektrkli SUV modelinin örtüsü kaldırıldı. Paylaşım şimdilik sadece gövde tasarımından ibaret olsa da bize bir ön bakış sağlıyor.

    jeep

    Elektrikli Jeep'in boyut olarak Renegade'in altında konumlandırılması bekleniyor. Jeep'in elektrifikasyon sürecinde de geleneksel tasarım dilini bırakmadığını görüyoruz.

    Kaslı ön kaput, geniş çamurluklar ve bolca plastik eklenti, elektrikli Jeep'in tasarımında dikkat çeken detaylar arasında yer alıyor.

    Stellantis, 2030 itibarıyla Avrupa'daki satışlarının tamamının, ABD'deki satışlarının ise yarısının elektrikli araçlardan oluşmasını hedefliyor.

    Öte yandan, şirketin 2026 yılından itibaren Avrupa için tanıtılacak tüm yeni modeller tamamen elektrikli olacak.

    jeep


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