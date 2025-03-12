İlk elektrikli Lamborghini hakkında yeni detaylar: 2000 beygir olabilir

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Bu, elektrikli süper otomobil pazarında yeni bir dönemin başlangıcı anlamına geliyor. Lanzador konseptinden ilham alan bu yeni model, Lamborghini'nin ikonik tasarımını ve performansını elektrikli çağa taşıyacak.

YÜKSEK PERFORMANS VE İLERİ TEKNOLOJİ

Lamborghini'nin bu yeni elektrikli aracı, Volkswagen Grubu'nun performans ve lüks markaları için özel olarak geliştirdiği bir platform üzerine inşa edilecek.

980V elektrik sistemi, daha hızlı şarj, daha fazla güç iletimi ve artan verimlilik sağlayarak elektrikli süper otomobil deneyimini bir üst seviyeye taşıyacak.

DUYGUSAL BAĞ VE SÜRÜŞ KEYFİ

Lamborghini, elektrikli otomobilinde sadece yüksek performansa değil, aynı zamanda sürücü ile araç arasında duygusal bir bağ kurulmasına da önem veriyor.

Winkelmann, sürücü hissi ve duygusal bağın elektrikli performans otomobilinin temel unsurlarından biri olduğunu vurguluyor.

Lamborghini, bu aracıyla sadece bir performans canavarı yaratmakla kalmayacak, aynı zamanda sürücülere unutulmaz bir sürüş deneyimi sunmayı hedefliyor.