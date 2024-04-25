İlk elektrikli Mercedes G-Serisi tanıtıldı: İşte fiyatı ve özellikleri

Oldukça pahalı ve karizmatik bir Mercedes modeli olan G-Wagen serisi elektriklendi.
Resmi olarak EQG yerine G580 EQ olarak adlandırılan model, dört motorlu güç aktarma sistemiyle toplam 579 hp maksimum güç sunuyor.
Yeni Mercedes-Benz G Serisi neler sunuyor
Araç, toplamda 432 kW'lik (580 beygirlik) güç üretebilen, 116kWh bataryayla karşımıza çıkıyor.
Ön kısmında bağımsız süspansiyon bulunan aracın menzilinin ise 473 kilometre olduğu belirtiliyor.
Elektrikli Mercedes-Benz G Serisi, yüksek çekiş gücü sayesinde 35 derece eğimi rahatlıkla geçebiliyor.
Bataryası ve güç aktarım bileşenleri tamamen yalıtılmış olan SUV model, 850 mm'ye kadar derin sudan geçebiliyor.
Mercedes-Benz G Serisi fiyat
Tamamen elektrikli Mercedes-Benz G Serisi'nin fiyatı 142 bin 622 eurodan başlıyor.
Söz konusu model, yüzde 60 ÖTV dilimine girmesi sayesinde Türkiye'deki en ucuz G Serisi olacak.
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış