İlk elektrikli Mercedes G-Serisi tanıtıldı: İşte fiyatı ve özellikleri Mercedes'in ikonik modellerinden biri olan Mercedes G-Wagen tamamen elektrikli hale geldi.

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Oldukça pahalı ve karizmatik bir Mercedes modeli olan G-Wagen serisi elektriklendi.

Resmi olarak EQG yerine G580 EQ olarak adlandırılan model, dört motorlu güç aktarma sistemiyle toplam 579 hp maksimum güç sunuyor.

Yeni Mercedes-Benz G Serisi neler sunuyor

Araç, toplamda 432 kW'lik (580 beygirlik) güç üretebilen, 116kWh bataryayla karşımıza çıkıyor.

Ön kısmında bağımsız süspansiyon bulunan aracın menzilinin ise 473 kilometre olduğu belirtiliyor.

Elektrikli Mercedes-Benz G Serisi, yüksek çekiş gücü sayesinde 35 derece eğimi rahatlıkla geçebiliyor.

Bataryası ve güç aktarım bileşenleri tamamen yalıtılmış olan SUV model, 850 mm'ye kadar derin sudan geçebiliyor.

Mercedes-Benz G Serisi fiyat

Tamamen elektrikli Mercedes-Benz G Serisi'nin fiyatı 142 bin 622 eurodan başlıyor.

Söz konusu model, yüzde 60 ÖTV dilimine girmesi sayesinde Türkiye'deki en ucuz G Serisi olacak.