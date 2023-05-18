İlk elektrikli Range Rover bu yıl karşımıza çıkacak Jaguar Land Rover, ilk tamamen elektrikli modelini 2023 yılının son çeyreğinde tanıtacak.

Jaguar Land Rover mühendislerinin uzun bir süredir üzerinde çalıştığı yeni nesil elektrikli Range Rover, 2023 yılının son çeyreğinde görücüye çıkacak.

Üretim, 2025 yılında İngiltere’de başlayacak. Talep olursa Range Rover ve Range Rover Sport’un içten yanmalı, hibrit ve tamamen elektrikli motor seçenekleri de üretilecek.

Markanın İngiltere’deki Halewood fabrikası, kompakt ve tam elektrikli araç üretimine ev sahipliği yapacak.

Jaguar, elektrikli markaya dönüşüyor

5 yılda dönüşüm için 15 milyar sterlin yatırım yapacağını açıklayan şirket, Jaguar’ı tam elektrikli bir markaya çevirecek.

Land Rover tarafında ise 2030’a kadar tüm modellerinin elektrikli versiyonları üretilecek.