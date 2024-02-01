İlk görseller geldi: Jeep'in yeni elektriklisi Wagoneer S böyle görünecek Jeep, yeni elektrikli SUV modeli Wagoneer S hakkında yeni bilgiler ve görüntüler paylaştı.

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Jeep, Wagoneer S isimli elektrikli SUV modelinin ilk resmi görüntülerini paylaştı ve araç hakkında bilgi edinmemizi sağladı.

Adım adım seri üretime yaklaşan Jeep Wagoneer S, markanın ilk doğuştan elektrikli global otomobili olarak bu yılın sonunda satışa sunulacak.

Farklı versiyonlarla tercih edilebilecek olan elektrikli SUV'un en üst versiyonu, 447 kW (600 hp) maksimum güç ile sadece 3,5 saniyede 0-100 km/s hızlanmasını tamamlayabilecek.

Jeep Wagooner S neler sunacak

Wagoneer S modelinin ön konsolunda toplamda 4 farklı ekran bulunuyor. Yayınlanan görüntülerde gözlemlendiği kadarıyla, sürücünün önündeki ekrana navigasyon gibi bilgiler yansıtılabiliyor.

Ortadaki ekran, biraz eski görünümlü grafikler sunan iç tasarımı sergilerken, hemen altında yer alan daha küçük boyutlu klima ekranıyla devam ediyor. Son ekran ise yolcunun önündeki bir multimedya ekranı görevi görüyor.

Selec-Terrain sistemi sayesinde farklı sürüş modları sunacak olan aracın yaklaşık 600 beygir gücünde olması bekleniyor.

Üretici tarafından yayınlanan bir teaser videosunda, Wagoneer S'in 0-60 mph (96 km/s) hızlanmasını 3.5 saniyede tamamlayacağı belirtilmişti.

Bu özellikleriyle "dünyanın en hızlı SUV modelleri" arasında yer alması beklenen araç, önümüzdeki sonbaharda müşterilere sunulacak.