İlk hibrit Porsche 911, 28 Mayıs'ta görücüye çıkacak İlk defa hibrit güç ünitesi ile satışa çıkacak yeni Porsche 911, 28 Mayıs'ta resmi olarak tanıtılacak.

ensonhaber.com

Porsche, iki yıl boyunca gördüğümüz prototiplerin ve toplam 5 milyon kilometrenin ardından, ikonik spor otomobili 911'i modern çağa taşıyacak olan hibrit güç ünitesinin geliştirme sürecini tamamladı.

Selefinden 8.7 saniye daha hızlı olduğu belirtilen yeni Porsche 911, 28 Mayıs'ta düzenlenecek olan etkinlikte resmen tanıtılacak.

Hibrit güç aktarma sisteminin ayrıntıları henüz verilmedi. Bununla birlikte, Porsche, bu güç ünitesinde performansı değil verimliliği hedeflediklerini ve bu nedenle PHEV olmayacağını önceden belirtti.

"Her koşulda test ettik"

911 ve 718'den sorumlu başkan yardımcısı Frank Moser, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: