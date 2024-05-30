İlk hibrit Porsche 911 tanıtıldı: İşte fiyatı ve özellikleri İlk defa hibrit güç ünitesi ile satışa çıkacak yeni Porsche 911, düzenlenen etkinlikte tanıtıldı. Otomobilin öne çıkan özelliklerini derledik.

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Porsche, iki yıl boyunca gördüğümüz prototiplerin ve toplam 5 milyon kilometrenin ardından, ikonik spor otomobili 911'i modern çağa taşıyacak olan hibrit güç ünitesinin geliştirme sürecini tamamladı.

Selefinden 8.7 saniye daha hızlı olduğu belirtilen yeni Porsche 911, düzenlenen etkinlikte resmen görücüye çıktı..

Hibrit Porsche 911 neler sunuyor

Birden fazla versiyonla gelen yeni Porsche 911 modelleri tasarım olarak çok fazla değişiklik içermiyor.

2025 model Porsche 911'in elektrikle güçlendirilmiş tek hibrit versiyonu Carrera GTS olarak dikkat çekiyor. T-Hybrid olarak isimlendirilen model, 3,6 litrelik hibrit motorla geliyor.

Araçta 8 ileri vitesli çift kavramalı şanzıman bulunuyor ve manuel vites seçeneği sunulmuyor.

Hibrit Porsche 911 Carrera GTS, 478 beygir gücü üretirken 570 Nm tork değeriyle geliyor. Elektrikli dahil edildiğinde ise toplam güç 541 hp ve 610 Nm torka kadar çıkıyor.

0’dan 100’e 3 saniyede çıkabilen otomobilin maksimum hızı ise 312 km/sa olarak açıklandı.

Yeni Porsche 911 fiyatı

Hem coupe hem de cabriolet olarak sunulacak hibrit Porsche 911 Carrera GTS, arkadan çekişli ve dört tekerden çekişli seçenekleriyle satışa sunuldu.

Otomobilin ABD’deki başlangıç fiyatı ise 164 bin dolar olarak açıklandı.