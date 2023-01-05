İlk kez 1 milyon TL'yi aştı: Honda Civic 2023 fiyat listesi

Honda, teknolojisi ve sportif sürüş deneyimi ile segmentinde öne çıkan Civic modellerinin fiyatlarını güncelledi. Civic modeli, ilk defa 1 milyon TL fiyat barajını aştı.

Teknolojisinde Honda mühendisliği imzasını taşıyan ve yakıt verimliliği ile öne çıkan Honda Civic modelleri, ülkemizde oldukça popüler.

Otomobilin bir önceki neslinde de olan 182 PS gücünde 240 Nm tork üreten Turbo benzinli motor, performanslı ve atik bir sürüş sağlarken; 129 PS güce ve 180 Nm torka sahip yeni nesil Turbo LPG’li motor ise, önceki nesillerinden aldığı ilhamla çok daha güçlü, teknolojik ve ekonomik bir sürüş sunuyor.

Civic Sedan ailesi; Elegance, Premium ve Executive+ olarak belirlenmiş donanım seçenekleriyle ülkemizde yeni sahiplerini bekliyor.

Yeni Honda Civic fiyat listesi - Ocak 2023

Honda, Ocak 2023 güncel fiyat listesini yayınladı. Tüm modellere zam yapıldı ve Civic'in bazı versiyonları 1 milyon TL'nin üzerine çıktı.

1.5L VTEC Turbo ECO Otomatik Premium

2022 Ocak: 522 bin 675 TL

2022 Aralık: 838 bin 500 TL

2023 Ocak: 870 bin 500 TL

1.5L VTEC Turbo ECO Otomatik Elegance

2022 Ocak: 572 bin 875 TL

2022 Aralık: 916 bin TL

2023 Ocak: 954 bin 500 TL

1.5L VTEC Turbo ECO Otomatik Executive+

2022 Ocak: 614 bin 775 TL

2022 Aralık: 992 bin TL

2023 Ocak: 1 milyon 033 bin 500 TL

1.5L VTEC Turbo Benzin Otomatik Elegance

2022 Ocak: 561 bin 775 TL

2022 Aralık: 898 bin 500 TL

2023 Ocak: 966 bin TL

1.5L VTEC Turbo Benzin Otomatik Executive+