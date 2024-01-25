İlk olarak Türkiye'de satılacak: Şarj edilebilir 1.5 lt BYD Seal U Hibrit geliyor Tam elektrikli Atto 3 ile başlayan BYD Türkiye satışları, yılın ikinci çeyreğinde Seal U Hibrit ile genişleyecek.

ensonhaber.com

Son dönemde Çinli üretici BYD'nin Avrupa'da yayılma planları hızlanmış durumda. BYD'nin Almanya ve İsveç'te elektrikli otomobil satacağı ortaya çıktıktan sonra şirket, bu ülkelere yenilerini eklemeye karar verdi.

Türkiye de dahil olmak üzere Avrupa'nın bazı ülkelerinde araç satmaya başlayan marka, aynı zamanda Avrupa'da fabrika kurarak burada üretim yapmayı düşünüyor.

Kasım ayında Türkiye pazarına Atto 3 tam elektrikli modeli ile giriş yapan Çin'in en büyük elektrikli araç üreticisi BYD, şimdi dikkatini hibrit Seal U modeline yöneltti.

İlk olarak Türkiye'de satılacak

BYD, Avrupa'da 2024 sonunda piyasaya sürmeyi planladığı bu modelin hibrit versiyonunu, ilk olarak Türkiye'de satışa sunmayı hedefliyor.

Çin'in yalnızca elektrikli ve hibrit motorlu araçlar üreten büyük otomobil üreticisi BYD, yeni SUV modeli BYD SEAL U'yu Portekiz'de görücüye çıkardı.

Firma, 2024'ün ikinci çeyreğinden itibaren BYD SEAL U'nun şarj edilebilir hibrit sürümünü Türkiye pazarında satışa sunmayı planlıyor.

BYD SEAL U neler sunuyor

D segmentinde yer alan yeni BYD Seal U, 1.5 lt benzinli motorla kombine elektrikli motoru ve şarj edilebilir pilleri ile 100 km’de 0.9 litre benzin tüketimi vadediyor.

BYD SEAL U DM-i, “Akıllı Çift Motor/Dual Motor-intelligent” teknolojisinin kısaltması olan adıyla piyasaya çıkıyor.

Bu model, 72kW gücünde dört silindirli 1.5 litre benzinli motoru, 145 kW gücündeki elektrikli motorla birleştiriyor. BYD SEAL U, hibrit motorunu otomatik şanzımanla entegre ediyor.

18.3 kWsa kapasiteli Blade Batarya ile donatılan BYD SEAL U, şarj edildiğinde WLTP standartlarına göre ortalama 80 kilometre elektrikli sürüş menzili sunuyor. Şehir içi kullanımda bu menzil 110 kilometreye kadar artıyor.

Aracın toplam menzili kombine kullanımda 1080 kilometreye ulaşıyor, bu da şarj edilebilir hibrit BYD SEAL U modelini uzun yolculuklar için ideal ve konforlu bir araç haline getiriyor.

BYD SEAL U, markanın diğer modelleri ATTO 3, DOLPHIN, SEAL ve TANG gibi EuroNCAP güvenlik testlerinden 5 yıldıza sahip.