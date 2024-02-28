İlk olarak Türkiye'de satılacak: Şarj edilebilir BYD Seal U Hibrit tanıtıldı Tam elektrikli Atto 3 ile başlayan BYD Türkiye satışları, yılın ikinci çeyreğinde Seal U Hibrit ile genişleyecek. Otomobilin tanıtımı Cenevre Otomobil Fuarı'nda yapıldı.

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Türkiye de dahil olmak üzere Avrupa'nın bazı ülkelerinde araç satmaya başlayan Çinli BYD, aynı zamanda Avrupa'da fabrika kurarak burada üretim yapmayı düşünüyor.

Kasım ayında Türkiye pazarına Atto 3 tam elektrikli modeli ile giriş yapan Çin'in en büyük elektrikli araç üreticisi BYD, şimdi dikkatini hibrit Seal U modeline yöneltti.

İlk olarak Türkiye'de satılacak

BYD, Avrupa'da 2024 sonunda piyasaya sürmeyi planladığı bu modelin hibrit versiyonunu, ilk olarak Türkiye'de satışa sunmayı hedefliyor.

Çin'in yalnızca elektrikli ve hibrit motorlu araçlar üreten büyük otomobil üreticisi BYD, yeni SUV modeli BYD SEAL U'yu Cenevre Otomobil Fuarı'nda sergiledi.

1.5 litrelik benzinli motoru 145 kW güce sahip elektrikli motorla bir araya getiren şarj edilebilir Super DM (Dual Mode) hibrit teknolojisine sahip BYD SEAL U DM-i, fuarda sahne aldı.

Şık, lüks ve geniş bir yaşam alanıyla dikkat çeken D segmenti plug-in hibrit SUV BYD SEAL U DM-i, Avrupa’dan önce bu yılın ikinci çeyreğinden itibaren Türkiye’de satışa çıkacak.

İki donanımla yola çıkacak elektrikli BYD Seal U fiyatı Almanya’da 44 bin 900 eurodan başlayacak.

BYD SEAL U neler sunuyor

D segmentinde yer alan yeni BYD Seal U, 1.5 lt benzinli motorla kombine elektrikli motoru ve şarj edilebilir pilleri ile 100 km’de 0.9 litre benzin tüketimi vadediyor.

Bu model, 72kW gücünde dört silindirli 1.5 litre benzinli motoru, 145 kW gücündeki elektrikli motorla birleştiriyor. BYD SEAL U, hibrit motorunu otomatik şanzımanla entegre ediyor.

18.3 kWsa kapasiteli Blade Batarya ile donatılan BYD SEAL U, şarj edildiğinde WLTP standartlarına göre ortalama 80 kilometre elektrikli sürüş menzili vadediyor. Şehir içi kullanımda bu menzil 110 kilometreye kadar yükselebiliyor.

Aracın toplam menzili kombine kullanımda 1080 kilometreye ulaşıyor, bu da şarj edilebilir hibrit BYD SEAL U modelini uzun yolculuklar için ideal ve konforlu bir araç haline getiriyor.

BYD SEAL U, markanın diğer modelleri ATTO 3, DOLPHIN, SEAL ve TANG gibi EuroNCAP güvenlik testlerinden 5 yıldıza sahip.