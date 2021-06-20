Avustralya'daki bir şirket tarafından üretilen, dünyanın ilk uçan elektrikli yarış arabası 'Airspeeder MK3' ilk defa havalandı.

Son zamanlarda uçan arabalara yatırım yapan şirketlerin sayısı her geçen gün artıyor. Avustralya merkezli bir firma ''Airspeeder' Mk3' adlı dünyanın ilk uçan elektrikli yarış arabasını geçtiğimiz aylarda tanıtmıştı.

Geliştirici firma Alauda Aeronautics, Airspeeder olarak adlandırılan uçan otomobilin başlangıçta uzaktan bir pilot tarafından yönlendirilerek, dikey olarak iniş ve kalkış yapabileceğini ifade etti.

UÇUŞ TESTLERİ BAŞLADI

Avustralyalı şirket, Airspeeder Mk3 isimli uçan yarış aracını Güney Avustralya'da test sürüşüne çıkardı.

İlk uçan yarış aracı Airspeeder Mk3'ün testleri başladı - VİDEO





YARIŞLARA KATILACAK

Airspeeder Mk3, bu yıl içerisinde düzenlenecek olan EXA isimli yarış serisine de katılacak. Ancak, şimdilik yarışın kuralları ya da yapısı ile ilgili herhangi bir bilgi yok.

EXA, hem dünyanın ilk uçuş yarışı hem de ilk "ekipli" uçuş yarışı olma özelliği taşıyor. Yani bu araçlar, aynı diğer motor sporlarında olduğu gibi pite girebilecek. Pit ekibi içerisinde bulunan mühendisler, aracın bataryasını değiştirecek ya da gerekli tamirleri yapacak.

Dikey olarak iniş ve kalkış yapabilen Airspeeder Mk3, sadece 130 kilogram ağırlığa sahip ve 80 kilograma kadar yük taşıyabiliyor. Bu da aracı, geleceğin yarışlarına hazırlıklı hale getiriyor.

Ayrıca, motorlarından 430 bg güç üretebilen araç, 0-100 km/sa hızlanmasını 2.8 saniyede tamamlayabiliyor. Henüz azami hızı açıklanmayan araç 500 metre yüksekliğe çıkabiliyor.