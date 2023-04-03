İngiliz devi açıkladı! Mini Clubman yollara veda ediyor Mini, yeni neslini planlamadığı otomobili Clubman'e, özel bir versiyon ile veda etme kararı aldı.

ensonhaber.com

İngiliz otomobil üreticisi Mini, Clubman modeline sınırlı sayıda üretilecek bir versiyon ile veda etmeye hazırlanıyor.

Yapılan açıklamaya göre, üretim adedi 1969 olarak belirlenen Final Edition isimli versiyon, eylül ayında Türkiye'de de satışa sunulacak.

Yeni nesli üretilmeyecek

İlk defa 1969 yılında tasarlanan ve günümüzde üçüncü nesli ile yollarda olan Clubman'in, yeni neslinin üretilmesi planlanmıyor.

Versiyona özel gövde renkleri ile satışa sunulan modelde, 1.5 litre ve 136 beygir gücünde benzinli motor görev yapıyor. Otomobilin Türkiye'ye de bu motor ile geleceği belirtildi.

Mini'nin ikonik donanım unsurları arasında bulunan 8.8 inç boyutundaki MINI Visual Boost Dokunmatik Merkezi Ekran, MINI Clubman Final Edition’da da ön konsolun ortasında yerini alıyor.

Dokunmatik özelliği ile dijital dünyayı renkli bir şekilde parmaklarınızın ucuna getiren merkezi gösterge paneli ile Akıllı Telefon Ara Yüzü, MINI Navigasyon, Sürüş Asistanı, Park Asistanı gibi özelliklere kolaylıkla erişilebiliyor.