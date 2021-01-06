İngiliz otomobil markası Morris Garages (MG) yeniden Türkiye'de

İngiliz kökenli efsanevi otomobil markası MG’nin (Morris Garages) elektrikli ZS EV modeli, ocak ayında Türkiye'de satışa sunulacak.

Koronavirüsün etkilerine rağmen otomobil sektörünün oldukça hareketli geçtiği Türkiye, yeni yılla birlikte yeni bir markaya daha merhaba diyecek.

2000'li yılların ortasına kadar Türkiye'de satılan İngiliz MG (Morris Garages),yaklaşık 20 yıllık aradan sonra yeniden Türkiye yollarına dönüyor.

MG’nin (Morris Garages) elektrikli ZS EV modeli, ocak ayında Türkiye'de satışa sunulacak.

TESLİMATLAR MAYISTA

Doğan Holding Otomotiv Grubu Şirketleri Yönetim Kurulu Üyesi Kağan Dağtekin, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Ocak ayında online satış platformumuz aracılığıyla elektrikli ZS EV’yi ön satışa sunmayı hedefliyoruz. Mayıs ayı itibarıyla ilk teslimatlara başlayacağız.

MG’nin elektrikli SUV modeli ZS EV, sunduğu özellikler ve satış fiyatıyla çok ilgi çekecek. 2021 yılı içerisinde farklı MG modellerini Türkiye’ye getirmeyi hedefliyoruz. Bu sene MG markasıyla bin adede yakın satış hedefimiz var." ifadelerini kullandı.

Avrupa’da 10 ülkede satışına başlanan MG’nin elektrikli modelleri mayıs, benzinli modelleriyse 2021 sonunda gelecek.