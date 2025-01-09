İngiliz otomobil üreticisi Morgan Motor, Türkiye pazarına giriyor

Haber Merkezi

115 yıllık geçmişe sahip İngiliz otomobil üreticisi Morgan Motor Company, Türkiye pazarına girmek için distribütörlük anlaşması imzaladı.

Morgan, el yapımı lüks otomobillerini Türkiye'deki otomobil severlerle buluşturacak.

Aston Martin ve Hongqi markalarının ardından Yeniköy Motors, Morgan ile birlikte üçüncü bir markayı Türkiye'de temsil edecek.

EL YAPIMI VE MODERN TEKNOLOJİ

1909 yılından beri geleneksel yöntemlerle el yapımı otomobiller üreten Morgan, modern teknolojileri de araçlarında kullanıyor.

Retro tasarımlı ve yüksek kaliteli otomobilleriyle bilinen Morgan, BMW motorlarını da tercih ediyor.

Morgan Motor Company CEO'su Matthew Hole ve Yeniköy Motors Kurucusu Nevzat Kaya, İngiltere'deki Morgan genel merkezinde distribütörlük anlaşmasını imzaladı.

Morgan, Türkiye pazarına benzersiz üretim tekniklerini ve sürüş deneyimini sunmayı hedefliyor.

2019'DA İTALYAN FİRMAYA SATILMIŞTI

2019 yılında İtalyan yatırım grubu Investindustrial tarafından satın alınan Morgan, İngiltere'de üretimine devam ediyor.