İngiltere, direksiyon başında telefon kullananlara ceza kesecek

İngiliz hükümeti, seyir halindeyken telefon kullanan sürücülere ceza kesmek için yasalara düzenleme getirecek.

Ülkemizde de sık sık karşılaştığımız direksiyon başında telefon kullanımı, zaman zaman istenmeyen kazalara veya kural ihlallerine neden olabiliyor.

Akıllı telefonların artık hayatımızın bir parçacı haline geldiğinin farkında olan İngiliz hükümeti, yasalarda değişiklik yapma kararı aldı.

İngiltere Ulaştırma Bakanı tarafından yapılan açıklamaya göre, şu anda direksiyon başında telefon kullanan sürücüleri yasal bir boşluk koruyor. Getirilecek düzenleme ile bu boşluklar kapatılacak ve yeni cezalar gelecek.

Direksiyon başında video ya da fotoğraf çekmenin şu anda yasal bir karşılığı olmadığını vurgulayan bakan, getirilecek yeni yasalar ile birlikte bunu ciddi bir suç olarak yargılayacaklarını hatırlattı.

KAMERALARLA TESPİT EDİLECEK

Bu yasa ile birlikte, trafik kameralarında telefon kullanırken görüntülenen sürücülere ciddi cezalar gelecek.

Telefonlarının temassız ödeme seçeneğini kullananlara ise herhangi bir ceza verilmeyecek.