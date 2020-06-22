İngiltere, elektrikli araçların plakasını değiştiriyor

İngiliz hükümeti, elektrikli otomobillerde kullanılan plakaların yeşil renkte olmasına karar verdi.

Elektrikli otomobillere olan ilginin bir hayli arttığı şu günlerde, birçok ülke bu konuda yatırımlarına devam ediyor.

İngiliz hükümeti, hem elektrikli otomobillerin trafikte daha belirgin olmasını sağlamak hem de bu otomobillere olan ilgiyi artırmak için yeni bir karar aldı.

YEŞİL PLAKA KULLANILACAK

Hükümet, aldığı yeni karar ile birlikte elektrikli otomobillerin plakasının artık yeşil olmasına karar verdi.

Yeni plakalarda bulunacak yeşil gösterge sayesinde, elektrikli araç kullanıcılarına özel desteklerin sağlanması öngörülüyor.

Araç sahipleri kendilerine özel park yerleri ve çok daha ucuz park ücretleri gibi avantajlara kavuşabilecek.

İngiltere, 2050 yılına kadar tamamen emisyonsuz bir ülke olmayı amaçlıyor. Bu sebeple elektrikli otomobil teknolojilerine tam 12 milyon poundluk bir yatırım yapan ülke, batarya teknolojileri üzerinde de çalışmalarına devam ediyor.

Sadece sıfır emisyonlu otomobil sahiplerinin başvurup alabileceği bu yeni plakalar, zaman içerisinde elektrikli otomobil sahiplerine çok daha fazla avantaj sağlayacak.