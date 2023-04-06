İngiltere'de elektrikli araç satışları yüzde 18 arttı İngiltere'de elektrikli araç satışları, martta aylık bazda tarihindeki en iyi performansı sergiledi ve yüzde 18,6 büyüdü.

AA

İngiliz Motorlu Araç Üreticileri Topluluğu (SMMT), mart ayına ilişkin verileri yayınladı.

Buna göre, ülkede araç satışları yüzde 18,2 ile art arda 8. ay artış gösterdi.

Geçen ay toplamda 287 bin 825 yeni araç satılırken, bu büyümeyle 2023'ün ilk çeyreği, 2019'dan beri en güçlü performansın görüldüğü dönem oldu.

Bu dönemde toplamda yarım milyona yakın, 2,7 milyar sterlin değerinde araç satışı gerçekleşti.

Elektrikli araç satışlarında rekor artış

Elektrikli araç satışları ise martta aylık bazda tarihteki en iyi performansı göstererek yüzde 18,6 büyüdü.

Geçen ay İngiltere'de 46 bin 626 elektrikli araç satıldı. Elektrikli araç pazarının büyüklüğü yüzde 16,2 ile neredeyse değişmedi.

SMMT Genel Müdürü Mike Hawes, verilere ilişkin değerlendirmesinde, mart ayı performansının yılın geri kalanı için belirleyici olduğunu ve sektöre güven vereceğini belirterek, şu ifadeleri kullandı: