İngiltere'de elektrikli araç satışları yüzde 43 arttı

İngiltere otomobil pazarı küçülmeye devam ederken, elektrikli araç satışları ise ekimde yüzde 43 artış gösterdi.

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs nedeniyle oldukça zor durumda kalan otomobil üreticileri, salgının etkilerini atlatabilmiş değil. Ayrıca markalar, bu yılın başından beri bir de çip kriziyle mücadele etmek zorunda.

İngiltere'de, Avrupa Birliği'den (AB) ayrılmanın yarattığı belirsizlik ve koronavirüs salgınının oluşturduğu ortam, otomotiv sektörünü olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor.

Geçtiğimiz ekim ayında İngiltere'de binek otomobil pazarı, 106 bin 265 adet satışla 1991'den bu yana en zayıf ekim ayını yaşadı ve art arda dördüncü ayda da düşüş gösterdi.

ELEKTRİKLİ SATIŞLARI ARTMAYA DEVAM EDİYOR

Diğer ülkelerdeki satışlarda olduğu gibi, İngiltere'de de şarj edilebilir otomobil satışları artıyor.

Ekim ayında satılan şarj edilebilir modeller, toplam satışın yüzde 23.1'ini oluşturdu ve geçtiğmiz yılın aynı dönemine göre yüzde 43 oranında arttı.

Ocak ayından bu yana satılan binek otomobilleri incelediğimizde ise 236 bin adet şarj edilebilir otomobilin satıldığını görüyoruz. Bu da toplam satışın yüzde 16,6'sına denk geliyor.

Modelleri ve markaları incelediğimizde Kia'nın zirvede olduğunu görüyoruz. Güney Koreli üretici, EV6 ve Niro EV modelleri ile en çok elektrikli otomobil satan marka konumunda.

İngiliz enerji düzenleme kuruluşu Ofgem, ülkede halen yeterli sayıda şarj noktası olmaması nedeniyle çok sayıda tüketicinin araç alım konusunda çekimser davrandığını söylüyor.

Karbon emisyonunun azaltılması ve elektrikli araçların kullanımının artırılması amacıyla ülkede 3 bin 550 yeni elektrikli araç şarj noktasının kurulacağını açıklayan Ofgem, bunun için 300 milyon sterlinlik ödenek ayrıldığını duyurmuştu.