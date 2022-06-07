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    İngiltere'de otomobil satışları sert düştü

    İngiltere'de yeni otomobil satışları, mayıs ayında son 30 yılın en büyük ikinci düşüşünü yaşadı.
    • 07.06.2022 - 10:40
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    İngiltere'de otomobil satışları sert düştü

    Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs nedeniyle oldukça zor durumda kalan otomobil üreticileri, salgının etkilerini atlatabilmiş değil. Ayrıca markalar, geçen yılın başından beri bir de çip kriziyle mücadele etmek zorunda.

    İngiltere'de, Avrupa Birliği'den (AB) ayrılmanın yarattığı belirsizlik ve koronavirüs salgınının oluşturduğu ortam, otomotiv sektörünü olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor.

    Satışlar yüzde 21 düştü

    AA'da yer alan habere göre, İngiltere'de yeni otomobil satışları mayıs ayında son 30 yılın ikinci en keskin daralmasını kaydederek yüzde 21 küçüldü.

    Satışların daralmasında tedarik zincirinde devam eden aksamalar etkili olurken, talep güçlü seyrini sürdürdü.

    İngiltere de otomobil satışları sert düştü #1

    İngiliz Motorlu Araç Üreticileri Topluluğu (SMMT) verilerine göre, mayıs ayında ülkede yeni araç satışları 124 bin 394'e düştü. Elektrikli otomobil satışları geçen yılın aynı ayına göre yüzde 18 artışla toplam satışların sekizde birini oluşturdu.


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