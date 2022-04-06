İngiltere'de otomobil satışları son 24 yılın en düşük seviyesinde

İngiltere’de yeni otomobil satışları, mart ayında yüzde 14,3 azalarak son 24 yılın en düşük seviyesine düştü.

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs nedeniyle oldukça zor durumda kalan otomobil üreticileri, salgının etkilerini atlatabilmiş değil. Ayrıca markalar, geçen yılın başından beri bir de çip kriziyle mücadele etmek zorunda.

İngiltere'de, Avrupa Birliği'den (AB) ayrılmanın yarattığı belirsizlik ve koronavirüs salgınının oluşturduğu ortam, otomotiv sektörünü olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor.

SATIŞLAR YÜZDE 14 AZALDI

İngiliz Motorlu Araç Üreticileri Topluluğu’ndan (SMMT) yapılan açıklamada, ülkede trafiğe yeni kayıt olan otomobil sayısının yüzde 14,3 azalarak 243 bin 479’a gerilediği bildirildi.

SON 24 YILIN EN DÜŞÜĞÜ

Açıklamada, bu rakamın trafiğe yeni kayıt olan otomobil sayısında 1998 yılının mart ayından bu yana en düşük seviye olduğu kaydedildi.

SMMT açıklamasında, mart ayında trafiğe kayıt olan yeni otomobillerde benzinle çalışanların sayısının yüzde 25,6, dizel yakıt ile çalışanların yüzde 55,2, yarı hibrit çalışanların ise (MHEV) yüzde 19,1 azalarak 44 bin 285’e gerilediği kaydedildi.

EN ÇOK SATAN TESLA OLDU

Mart ayında ülkede en çok satan otomobiller sırasıyla, 6 bin 464 adet ile Tesla Model Y, 6 bin 547 adet ile Tesla Model 3 ve 5 bin 515 adet ile Vauxhall Corsa oldu.