İngiltere'de otomobil üretimi son 65 yılın en düşük seviyesinde

Gelen verilere göre, İngiltere'de ekim ayı itibarıyla yıllık bazda otomobil üretimi, son 65 yılın en düşük seviyesine geriledi.

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs nedeniyle oldukça zor durumda kalan otomobil üreticileri, salgının etkilerini atlatabilmiş değil. Ayrıca markalar, bu yılın başından beri bir de çip kriziyle mücadele etmek zorunda.

İngiltere'de, Avrupa Birliği'den (AB) ayrılmanın yarattığı belirsizlik ve koronavirüs salgınının oluşturduğu ortam, otomotiv sektörünü olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor.

ÜRETİM YÜZDE 41,4 AZALDI

Otomobil Üreticileri ve Tüccarları Derneği (SMMT), İngiltere'de üretimin geçtiğimiz ay tam yüzde 41.4 oranında azaldığını açıkladı. Eylül ayında ise bu azalış yüzde 41,5 seviyesinde gerçekleşmişti.

ÜRETİM, 1956 SEVİYESİNE DÜŞTÜ

İngiltere'nin dört bir yanında bulunan tesisler, ekim ayında sadece 64 bin 729 adet otomobil üretebildi. Eylülde ise 67 bin 169 adet otomobil banttan inmişti.

SMMT, bu rakamın 1956'dan beri ölçülen en düşük seviyede olduğunun altını çiziyor. Özellikle Honda'nın tesislerinde üretimi durdurmuş olması, bu rakamın daha da düşmesine neden oluyor.

"DURUM VAHİM"

SMMT Yöneticisi Mike Hawes, "Bu rakamlar İngiltere'deki durumun ne kadar vahim olduğunun göstergesi. Tedarik zincirindeki kopukluk, üretimdeki bu endişe verici düşüşün asıl sebebi.

İngiltere'nin otomotiv sektörü elinden geliyor olsa da koronavirüs 9 salgınının tedarik zincirinde yarattığı bu kopukluk, endüstrinin bir süre daha zarar görmesine neden olacak." ifadelerini kullandı.