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    İngiltere'de otomobil üretimi üst üste 8 aydır düşüşte

    Küresel çapta çip sıkıntısı sürerken, İngiltere'de de otomobil üretimindeki düşüş devam ediyor.
    • Haber Merkezi
    • 26.03.2022 - 09:23
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    İngiltere'de otomobil üretimi üst üste 8 aydır düşüşte

    Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs nedeniyle oldukça zor durumda kalan otomobil üreticileri, salgının etkilerini atlatabilmiş değil. Ayrıca markalar, bu yılın başından beri bir de çip kriziyle mücadele etmek zorunda.

    İngiltere'de, Avrupa Birliği'den (AB) ayrılmanın yarattığı belirsizlik ve koronavirüs salgınının oluşturduğu ortam, otomotiv sektörünü olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor.

    ÜRETİM YÜZDE 41,3 DÜŞTÜ

    İngiltere Motor İmalatçıları ve Tüccarları Birliği (SMMT) verilerine göre, şubat ayında üretim geçen yılın aynı ayına göre yüzde 41,3 düşüşle 61 bin 657 oldu. Böylece ülkedeki üretim, 8 aydır üst üste düşüş trendini sürdürdü.

    Özellikle bazı fabrikaların üretimi durdurmasına neden olan küresel yarı iletken kıtlığı ve geçen yaz Swindon'da büyük bir fabrikanın kapanmasının ardından yaşanan üretim kaybı nedeniyle, şubatta 2021 yılının aynı aya göre 43 bin 351 daha az otomobil üretildi.

    otomotiv

    Rakam, 2009 yılından bu yana görülen en zayıf şubat ayı üretimi oldu Üretilen her dört araçtan biri elektrikli veya hibrit olarak yapıldı. Böylece bu segmentlerde üretim 15 bin 905 adedi buldu. Yılın ilk iki ayında ise üretim yüzde 31,7 düşüşle 130 bin 447 seviyesinde kaldı.


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