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    İngiltere'de otomobil üretimi yüzde 31 düştü

    Gelen verilere göre, İngiltere'de kasım ayı itibarıyla yıllık bazda otomobil üretimi yüzde 31 azaldı.
    • AA
    • 24.12.2020 - 08:45
    • Güncelleme : 24.12.2020 - 09:40
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    İngiltere'de otomobil üretimi yüzde 31 düştü

    Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs nedeniyle oldukça zor durumda kalan otomobil üreticileri, salgının etkilerini atlatabilmiş değil.

    İngiltere'de, Avrupa Birliği'den (AB) ayrılmanın yarattığı belirsizlik ve koronavirüs salgınının oluşturduğu ortam, otomotiv sektörünü olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor

    İngiliz Motor Üreticileri Derneği'nden (SMMT) yapılan açıklamaya göre,  İngiltere'de geçen ay otomobil üretimi, 2019'un aynı dönemine kıyasla yüzde 1,4 düşerek 106 bin 243 adede geriledi.

    YILLIK BAZDA YÜZDE 31 DÜŞÜŞ VAR

    Açıklamada, kasım ayı itibarıyla ülkede yıllık bazda otomobil üretiminin ise yüzde 31 azalarak 849 bin 246 seviyesine gerilediği kaydedildi.

    otomotiv

    SMMT Üst Yöneticisi Mike Hawes, konuya ilişkin değerlendirmesinde, "İngiltere'de araç üretiminin bir ay daha düşmüş olması, AB ile anlaşmadan ayrılırsak sektörü yeni yılda bekleyen kabus kadar endişe verici değil. Artık önümüzde birkaç gün kalmışken, koronavirüs salgını tekrar artarken, dördüncü kademedeki önlemler nedeniyle galerilerimiz kapalıyken, kritik önemdeki sınırlarımızda aksamalar yaşanırken, gümrüksüz bir ticaret anlaşmasına her zamankinden daha fazla ihtiyacımız var." ifadelerini kullandı.

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